Чт, 28.01.2021
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Бывшие министры вернулись в таллиннское горсобрание

Eksministrid Raivo Aeg ja Riina Solman said taas Tallinna linnavolikogu liikmeteks. ФОТО: Mihkel Maripuu

В январе Таллиннская городская избирательная комиссия внесла несколько изменений в состав городского совета с учетом личных запросов, пишет Postimees.

Избирательная комиссия восстановила с 16 января Яана Мянника и с 27 января - Райво Аэга и Рийны Сольман - в качестве членов городского cобрания.

Замещающим членом для Мянника был Антон Стальнухин, для Аэга -Олле Кооп и для Рийны Сольман - Кайдо Кукк. 

Пресс-секретарь горсобрания объявил, что полномочия замещающих членов городского собрания истекли.

В связи с назначением Кейт Пентус-Росиманнус министром ее полномочия депутата горсобрания были приостановлены на срок полномочий члена правительства. Замещающим членом для Пентус-Розиманнус в горсобрании была назначена Ээве Киви.

Избирательная комиссия также продлила срок полномочий Ээрика-Нийлеса Кросса, Марики Туус-Лаул и Марека Юргенсона в качестве членов городского собрания. Их замещающими членами останутся Ээро Мерилинд, Ирина Эмбрих и Инга Румянцева соответственно.

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