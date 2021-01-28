Бывшие министры вернулись в таллиннское горсобрание

Избирательная комиссия восстановила с 16 января Яана Мянника и с 27 января - Райво Аэга и Рийны Сольман - в качестве членов городского cобрания.

Замещающим членом для Мянника был Антон Стальнухин, для Аэга -Олле Кооп и для Рийны Сольман - Кайдо Кукк.

Пресс-секретарь горсобрания объявил, что полномочия замещающих членов городского собрания истекли.

В связи с назначением Кейт Пентус-Росиманнус министром ее полномочия депутата горсобрания были приостановлены на срок полномочий члена правительства. Замещающим членом для Пентус-Розиманнус в горсобрании была назначена Ээве Киви.