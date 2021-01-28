Галерея: брутальный, мрачноватый, но абсолютно мужской лофт

Металлические конструкции, бетонный потолок, черная кухня — интерьер этой квартиры в Познани наполнен брутальными индустриальными элементами, которые многое говорят о хозяине — современном и уверенном в себе молодом человеке.

Лофт изначально был по площади небольшим, но жилую площадь удалось увеличить за счет мезонина, на котором расположилась хозяйская спальня, гардеробная и просторная ванная. Несмотря ни на что нашлось место в интерьере и для творческих моментов: большая библиотека частично разместилась под лестницей, современные и классические картины окружили диван. Прекрасное мужское жилье!