Чт, 28.01.2021
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Март Хельме
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Галерея: брутальный, мрачноватый, но абсолютно мужской лофт

Давненько мы не путешествовали вместе с авторами блога об интерьере Pufik. Сегодня отправимся в польский город Познань и поучимся оформлять интерьер лофта, тем более, что в Таллинне их развелось множество.

Металлические конструкции, бетонный потолок, черная кухня — интерьер этой квартиры в Познани наполнен брутальными индустриальными элементами, которые многое говорят о хозяине — современном и уверенном в себе молодом человеке.

Лофт изначально был по площади небольшим, но жилую площадь удалось увеличить за счет мезонина, на котором расположилась хозяйская спальня, гардеробная и просторная ванная. Несмотря ни на что нашлось место в интерьере и для творческих моментов: большая библиотека частично разместилась под лестницей, современные и классические картины окружили диван. Прекрасное мужское жилье!

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