Литовское национальное вещание: Кая Каллас должна вернуть Эстонии утраченный блеск

Далее приводим это мнение:

"Эстония уже давно является одним из самых успешных в посткоммунистическом мире лидеров в области цифрового правительства, технологий и инноваций.

За последние два года правящая коалиция страны во главе с EKRE нанесла удар по тщательно сформированному международному имиджу страны.

Лидеры EKRE часто нападали на иностранцев, что плохо для небольшой страны, которой нужны квалифицированные мигранты для поддержания своего растущего технологического сектора. Также недавно была предпринята попытка провести референдум, который строго определил бы брак как союз между мужчиной и женщиной, что сделало бы невозможной легализацию однополых браков.

В 2016 году Эстония стала первой посткоммунистической страной, признавшей однополые союзы, позволив однополым парам заключать договор о совместном проживании. Однако бывший министр внутренних дел и глава EKRE Март Хельме рекомендовал гей-парам из Эстонии переехать в Швецию.

Партия также явно евроскептична. В прошлом году Хельме в ответ на пакет Еврокомиссии, направленный на то, чтобы помочь ЕС оправиться от экономических последствий пандемии Covid-19, назвал это важным шагом в создании европейской федерации.

Международное пятно позора

Пожалуй, самый печально известный инцидент произошел в декабре 2019 года, когда президент Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас были вынуждены извиняться после того, как Хельме назвал премьер-министра Финляндии Санну Марин продавщицей.

Кальюлайд, которая и сама часто становилась мишенью EKRE, сказала эстонской газете Postimees, что считает Хельме угрозой национальной безопасности и опасается, что его комментарии могут оттолкнуть иностранных партнеров в регионе.

Хельме наконец ушел в отставку в ноябре 2020 года после того, как назвал президента США Джо Байдена и его сына Хантера коррумпированными персонажами без дальнейших подробностей или доказательств.

Тем не менее, даже после своей отставки Хельме назвал выборы в соседней Литве сфальсифицированными и "победой глубинного государства".

С 25 января EKRE больше не входит в состав правительства Эстонии, и мы можем надеяться, что другие партии будут хорошо думать, прежде чем снова звать эту партию в коалицию.

Керсти Крахт, советник бывшего министра финансов Мартина Хельме, также была замешана в скандале с недвижимостью в Таллинне, который привел к краху коалиции.

Восстановление

Работа по восстановлению имиджа Эстонии как прогрессивной, толерантной страны, проповедующей европейской ценности и являющейся лидером цифрового мира, теперь возложена на Каю Каллас.

Под руководством Партии реформ и Центристской партии в Эстонии наконец появилось правительство, за которое народ голосовал два года назад.

Кая Каллас - бывший член Европейского парламента. 25 января она заявила национальному парламенту, что хочет снова увидеть улыбку своей страны.

Ее первая задача в достижении этой цели - справиться с пандемией Covid-19.

«Последние показатели инфицирования стабилизировались, но опасность не исчезла», - сказала Каллас, добавив: "Моя цель - сделать Эстонию максимально открытой, чтобы люди могли ходить на работу, дети могли ходить в школу, а экономическая деятельность могла продолжаться".

«Вакцинация - важнейшая задача правительства на ближайшие месяцы. Чтобы ускорить закупку доз вакцины, нам необходимо вести переговоры как на европейском уровне, так и с различными производителями вакцин. Каждый должен знать, когда он будет вакцинирован», - сказала Каллас.

Каллас затронула также вопрос репутации Эстонии. «У Эстонии есть сила, чтобы снова стать страной, которая больше своих границ, которую ценят с точки зрения открытости и инновационных технологий. Мы хотим жить в перспективной стране, которую ценят в Европе и во всем мире ».

«Политика - это дискуссия о том, как мы организуем наше общество и делимся ресурсами. Но почему мы должны оскорблять или высмеивать другого человека, излагая свои взгляды? Почему мы так ненавидим друг друга?» - спросила она.

«Худшее, что может сделать для Эстонии член правительства - это провоцировать и обострять конфликты. Новое правительство этого точно делать не будет. Мы не делим общество на две части».