Вице-мэр Таллинна Белобровцев предложил следующую целевую группу вакцинации

Вице-мэр отметил на встрече с руководителями муниципальных школ и детских садов, что руководители школ и детских садов были единодушны в своем мнении – чем раньше государство сможет предложить вакцинирование работникам этих учреждений, тем лучше.

«Учитывая, что в столичные детские сады ходит более 21 000 детей и еще около 44 000 ребят ходят в муниципальные школы, предоставление такой возможности является чрезвычайно важным в борьбе с распространением инфекции», - подчеркнул Белобровцев.

«Персонал детских садов стал незаменимым помощником для многих родителей, от чьей работы зависит повседневное функционирование общества и чувство безопасности, и у кого нет возможности работать в домашнем офисе, - сказал Белобровцев. – Детские сады были открыты во время коронакризиса как весной и осенью прошлого года, так и сейчас, что превращает учителей детских садов и их помощников в работников первой линии».

Вице-мэр добавил, что от здоровья учителей в большой степени зависит, смогут ли работать группы детских садов, кроме того, болезнь учителя может стать фактором риска для здоровья ребенка.

«Динамика распространения заболевания показывает, что вирус затрагивает все больше молодых людей, в том числе и детей, - отметил вице-мэр. – В данный момент в Таллинне инфицированные коронавирусом выявлены в 26 детских садах, на карантине находятся 39 групп; заболели 79 работников и 30 детей. Вирус распространился также и в школах, и для того, чтобы сохранить контактное обучение в максимальном объеме, мы сфокусировались также на защите здоровья школьных учителей».

Учитывая обстоятельства, Вадим Белобровцев от имени Таллиннской горуправы обратился к министру здоровья и труда Танелю Кийку с предложением обеспечить вакцинацию учителей детских садов и школ следующими после медиков, работников и жильцов попечительских домов и групп риска.