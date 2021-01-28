Новое правительство унифицирует COVID-ограничения: рестораны cмогут работать до 21 часа

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа новые ограничения будут действовать с понедельника, 1 февраля, во всех других уездах - со среды, 3 февраля.

Сегодня члены правительства приняли принципиальное решение по поводу ограничений. Порядок введения ограничений планируется утвердить на завтрашнем электронном заседании, после чего будет возможно дать более подробные объяснения.

Ограничения, действующие в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 1 февраля и по Эстонии с 3 февраля:

Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут работать в вечернее время до 21:00.

В ресторанах, барах, кафе, ночных клубах, залах для боулинга и боулинга клиенты могут начать проводить время вечером до 21:00. Ограничений по продаже еды в заведении общепита нет.

Сохраняется требование о том, что за одним столом или в одной группе должно быть не более 6 человек, и что должно быть расстояние не менее 2 метров до другого стола или группы в помещении.

В развлекательных заведениях максимальная заполняемость зала может составлять до 50 процентов, также необходимо учитывать лимит посетителей до 250 человек. Ночное ограничение на продажу алкогольных напитков будет действовать до 10 часов утра.