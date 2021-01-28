Новое правительство унифицирует COVID-ограничения: рестораны cмогут работать до 21 часа

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа новые ограничения будут действовать с понедельника, 1 февраля, во всех других уездах - со среды, 3 февраля.
Сегодня члены правительства приняли принципиальное решение по поводу ограничений. Порядок введения ограничений планируется утвердить на завтрашнем электронном заседании, после чего будет возможно дать более подробные объяснения.
Ограничения, действующие в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 1 февраля и по Эстонии с 3 февраля:
Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут работать в вечернее время до 21:00.
В ресторанах, барах, кафе, ночных клубах, залах для боулинга и боулинга клиенты могут начать проводить время вечером до 21:00. Ограничений по продаже еды в заведении общепита нет.
Сохраняется требование о том, что за одним столом или в одной группе должно быть не более 6 человек, и что должно быть расстояние не менее 2 метров до другого стола или группы в помещении.
В развлекательных заведениях максимальная заполняемость зала может составлять до 50 процентов, также необходимо учитывать лимит посетителей до 250 человек. Ночное ограничение на продажу алкогольных напитков будет действовать до 10 часов утра.
Действующие ограничения сохранятся в магазинах, торговых центрах, залах обслуживания банков, почтовых отделениях и других местах. В помещении необходимо носить маску, передвигаться можно по правилу 2 + 2, заполнение торговых и сервисных залов должно быть на 50 процентов, необходимо обеспечить наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований дезинфекции.