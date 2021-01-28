Галерея ⟩ Налоговики уничтожили почти десять миллионов контрабандных сигарет

Сотрудники Лыунаской службы следственного отдела Налогового департамента 17 июня задержали на перекрестке в волости Тырва Валгаского уезда прибывший из Латвии грузовик с эстонским номером и в ходе досмотра обнаружили в его прицепе 9,6 млн сигарет Winston Blue и Winston Classic с белорусской маркировкой.

Если бы эти сигареты попали на эстонский черный рынок, государство не получило бы около 1,4 млн евро акцизов. На уничтожение огромной партии сигарет ушло около пяти часов.

Поскольку пока только подводят итоги за прошлый год, еще рано говорить о количестве обнаруженных в прошлом году контрабандных сигарет, но за первые шесть месяцев 2020 года было обнаружено 23,5 млн контрабандных сигарет — для сравнения, за весь 2019 год было обнаружено 16,3 млн контрабандных сигарет.

«За крупным количеством обнаруженных за полугодие контрабандных сигарет стоят крупные прошлогодние инциденты — кроме конфискованных в рамках одного из них 9,6 млн контрабандных сигарет мы обнаружили в июне 3 млн контрабандных сигарет, в апреле 1,7 млн, а в январе 7,92 млн», - сказал заместитель гендиректора MTA Риво Рейтманн.

По его словам, задача департамента — защищать общество и экономику, в результате последовательной профессиональной работы сотрудники департамента каждый год отмечают постоянное сокращение доли контрабандных сигарет.