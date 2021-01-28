Чт, 28.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
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Фото читателя ⟩ Мужчина столкнулся почти лицом к лицу с опасным хищником

Читателю Postimees Валерию Босаку удалось поймать в объектив рысь.

"Совсем недавно на работе я увидел зверя, которого никак не предполагал увидеть. Когда я повстречал его, я сначала не поверил - думал: кошка большая", - написал живущий в Тарту Валерий.

"Фотографирование получилось не очень, все происходило как-то спонтанно и быстро. Вот таким эпизодом, произошедшим в моей жизни недавно, я хотел поделиться с вами", - добавляет он

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