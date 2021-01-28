Фото читателя ⟩ Мужчина столкнулся почти лицом к лицу с опасным хищником
Читателю Postimees Валерию Босаку удалось поймать в объектив рысь.
Читателю Postimees Валерию Босаку удалось поймать в объектив рысь.
"Совсем недавно на работе я увидел зверя, которого никак не предполагал увидеть. Когда я повстречал его, я сначала не поверил - думал: кошка большая", - написал живущий в Тарту Валерий.
"Фотографирование получилось не очень, все происходило как-то спонтанно и быстро. Вот таким эпизодом, произошедшим в моей жизни недавно, я хотел поделиться с вами", - добавляет он