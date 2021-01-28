Совет ЕС обновил список стран, из которых разрешен въезд в Европу. России в нем по-прежнему нет

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 из перечня разрешенных была вычеркнута Япония, которая 17 декабря там еще присутствовала, пишет «Интерфакс».

А вот Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея в списке остались — на границах с ними ограничения постепенно отменяются. Возобновить поездки ЕС готов и с Китаем, и с его административными районами Гонконг и Макао лишь на взаимной основе.

В Брюсселе указывают, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны, согласно действующей рекомендации, на основе которой пересматривается список, расцениваться как резиденты ЕС.

Принимая решение об открытии границ с третьими странами, ЕС смотрит на эпидемиологическую ситуацию, применяемые в том государстве меры по борьбе с коронавирусом, и учитывает принцип взаимности. Совет ЕС дает рекомендацию, однако члены Евросоюза могут по желанию даже сократить «зеленый» список, однако для открытия границы с третьей страной, которая там не указана, требует согласования на уровне ЕС.

В Совете ЕС напоминают, что критерии определения третьих стран, для которых следует снять текущие ограничения на поездки, охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и применяемые меры сдерживания распространения COVID-19, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Принимается во внимание и принцип взаимности.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также следуют этой рекомендации.