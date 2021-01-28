Pfizer и BioNTech: наша вакцина эффективна против мутировавших штаммов

В заявлении двух компаний говорится, что предварительные результаты исследований указывают на то, что для борьбы с новыми штаммами вируса не потребуется разработка новой вакцины. Компании выяснили это с помощью исследования, в котором сравнили антитела 20 человек, получивших две дозы вакцины Pfizer/BioNTech во время клинических испытаний, с лабораторно сконструированными наборами мутаций, присутствующими в штаммах из Великобритании и Южной Африки.