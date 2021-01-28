Брекзит: гражданам ЕС предлагают финансовую помощь, если они хотят покинуть Британию

Это противоречит заявлениям британского правительства о том, что оно делает все от него зависящее, чтобы побудить живущих там иностранцев подавать заявки на получение статуса поселенца, сообщает The Guardian.

С 1 января граждане ЕС были присоединены к схеме добровольного возвращения, которая предлагает государственную помощь - для покрытия стоимости билета на самолет или для оплаты до 2000 фунтов стерлингов (2258 евро), - чтобы иммигрантам было легче вернуться домой.

Граждане ЕС, проживающие в Великобритании, могут подать заявление на получение статуса поселенца (settled) или временного (pre-settled) проживания. Срок подачи заявок - до 30 июня 2021 года.

Более подробную информацию о подаче заявки на получение статуса можно найти здесь.

Организации, которые работают со слобозащищенными гражданами ЕС в Великобритании, отмечают, что многие люди, состоящие в этой группе, еще не подали заявку на получение статуса и плохо осведомлены о проблеме.

"Препятствия для подачи заявлений и задержка Министерства внутренних дел с принятием решений являются важными факторами", - сказал Бенджамин Морган, ответственный за проект ЕС по правам бездомных некоммерческой организации Public Interest Law Center. "Противоречивые сигналы - постоянный статус с одной стороны и добровольное возвращение - с другой - вызывают скептицизм по поводу заявлений правительства о том, что права уязвимых европейцев после Brexit будут защищены".

Представитель Министерства внутренних дел Великобритании заявил, что часть живущих там граждан Европы не захотят получить статус и остаться в стране после истечения срока подачи заявок. "Поэтому мы письменно проинформировали стороны, что граждане Европейской экономической зоны, желающие покинуть Соединенное Королевство, имеют возможность подать заявку на получение помощи в рамках схемы добровольного возвращения", - сказал он.

Организация Joint Council for the Welfare of Immigrants (JWCI) в своем недавнем сообщении предупредила, что тысячи европейцев, работающих в таких сферах, как строительство, производство, сельское хозяйство и уход, могут потерять свое право оставаться в Великобритании.

В начале 2020 года она опросила 295 работников сферы ухода, каждый третий из которых не знал, что существует крайний срок подачи заявления на получение статуса.

"Если даже небольшой процент предполагаемых граждан EEA+ вовремя не зарегистрируется, десятки тысяч людей потеряют свой статус за один день", - заявила организация, выразив обеспокоенность по поводу воздействия, которое это окажет на сферу ухода.

Граждане ЕС, которые вовремя не завершат свой статус, рискуют столкнуться с задержаниями и депортацией, а также со штрафами за работу или аренду жилья без необходимого статуса.