Латвия планирует до конца лета вакцинировать 70% жителей страны

Предыдущий план вакцинации был разработан под руководством прежней министра здравоохранения Илзе Винькеле, однако премьер-министр Кришьянис Кариньш увидел в нем ряд недостатков, поэтому план не получил поддержки правительства.

Новый план предусматривает, что для достижения соответствующего объему поставок вакцин темпа вакцинации против Covid-19 и обеспечения удобного и гибкого процесса вакцинации будет организована единая сеть вакцинации.

В единую сеть будут объединены ресурсы существующей системы, введены единый список вакцинируемых и единый календарь вакцинации. Сеть позволит управлять очередями, поставками и запасами вакцин, а также вести коммуникацию с населением. В списки вакцинации будут вноситься люди, которые хотят сделать прививку, с указанием приоритетной группы, места вакцинации и контактной информации.

Люди будут централизованно регистрироваться в очередях на вакцинацию у семейных врачей, в медицинских учреждениях или национальных комплексах вакцинации. Для вакцинации трудовых коллективов по заявке организаций будут организованы выездные бригады медиков или организована специальная вакцинация в одном из медицинских учреждений.

Чтобы достичь цели - вакцинировать не менее 70% взрослого населения к концу лета 2021 года - с февраля объем вакцинации должен постепенно увеличиваться, чтобы с марта можно было обеспечить не менее 100 000 прививок в неделю, поясняет Министерство здравоохранения. Этот объем соответствует прогнозируемым темпам поставок вакцин.

Как сообщалось, в новейшем плане вакцинации указан существенно меньший объем поставок вакцины производства AstraZeneca в первом квартале. Если предыдущий план, разработанный под руководством бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле, предусматривал, что Латвия в первом квартале получит 423 957 доз вакцины "AstraZeneca", то в новом плане в первом квартале года предусмотрена 108 791 вакцина этого производителя.

В то же время, учитывая сокращение поставок вакцины Pfizer и BioNTech на две трети в первом квартале, в период с января по март Латвия в целом от всех производителей может получить 182 661 дозу вакцины, что на 444 040 доз меньше, чем было предусмотрено предыдущим планом.