Правительство обновило ограничения для тренировок и деятельности по интересам

"Очень важно, чтобы в нынешней непростой ситуации дети и молодежь по всей стране могли участвовать в деятельности, которая поддерживает их развитие. Также в этих обстоятельствах еще важней, чем обычно, чтобы все взрослые при желании могли заниматься саморазвитием", - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

При этом она призвала всех по прежнему быть осторожными. "Оставайтесь дома, если вы заболели, сокращайте контакты и носите в помещении маску", - напомнила Керсна. Также министр напомнила, что в особой защите нуждаются пожилые родственники и знакомые, а также другие люди, относящиеся к группе риска.

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа новые ограничения будут действовать с понедельника, 1 февраля, в остальных уездах – со среды, 3 февраля.

В помещениях при контактной деятельности и занятиях, чреватых высоким риском распространения вируса, необходимо соблюдать правило 2+2. Деятельностью, чреватой высоким риском распространения вируса считается такая деятельность, при которой человек активно дышит и в воздух попадают капли мокроты. Это, например, пение, танцы, борьба, а также игра на духовых инструментах и тому подобное.

Неконтактную деятельность с низким уровнем риска можно проводить в группах 10+1. Это касается, например, живописи, игры на гитаре, компьютерных курсов и тому подобного.

Для любой деятельности в помещении действуют следующие правила:

Нужно носить маску. Маску не должны носить дети до 12 лет или в случае, когда это невозможно по состоянию здоровья, если ношение маски противоречит характеру деятельности или по иной уважительной причине.

Заполнять помещения разрешено не более, чем на 50%.

Более точный список видов деятельности с высоким и низким риском составит Департамент здоровья, он будет доступен как на домашней странице Департамента здоровья, так и на странице kriis.ee и странице Министерства образования и науки.

Вне помещений размер групп увеличивается с 25 до 50 человек. Следует обеспечить, чтобы группы не пересекались между собой, а также выполнение требований по дезинфекции.

Члены правительства приняли сегодня принципиальное решение по вопросу ограничений. Распоряжение, которым ограничения будут введены в действие, планируется одобрить завтра на электронном заседании, после чего можно будет давать более детальные комментарии о принципах действия новых мер.

Сфера образования

В соответствии с принятым ранее решением правительства, контактное обучение может проводиться во всех общеобразовательных школах, профессиональных училищах и вузах. Также отсутствуют ограничения для деятельности детских садов и учреждений по уходу за детьми.

Следует соблюдать меры для предотвращения распространения вируса.

Также распоряжением правительства или департамента здоровья могут быть установлены дополнительные региональные ограничения.