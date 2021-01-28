Галерея ⟩ Пьяный водитель устроил лобовую аварию: пострадали беременная женщина и ребенок

Водитель Ford Galaxy, двигавшегося из Тарту в сторону Ройу, на втором километре дороги Тарту-Ройу отклонился на встречную полосу движения, по которой в тот момент в направлении Тарту ехал Volkswagen Passat. Произошло лобовое столкновение.

Находившиеся в автомобиле Ford мать и отец семейства и десятилетний ребенок, а также беременная женщина в Volkswagen Passat получили травмы.

На месте происшествия отец семейства, ехавший в Ford, подул в полицейский алкотестер, который показал сильное опьянение. Чтобы зафиксировать степень опьянения, мужчину повезли на анализ крови.