Чт, 28.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Пьяный водитель устроил лобовую аварию: пострадали беременная женщина и ребенок
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Галерея ⟩ Пьяный водитель устроил лобовую аварию: пострадали беременная женщина и ребенок

Сегодня, 28 января, около семи часов вечера на шоссе Тарту - Ройу столкнулись две машины, пишет Tartu Postimees. Пострадали все участники аварии, в том числе беременная женщина.

Водитель Ford Galaxy, двигавшегося из Тарту в сторону Ройу, на втором километре дороги Тарту-Ройу отклонился на встречную полосу движения, по которой в тот момент в направлении Тарту ехал Volkswagen Passat. Произошло лобовое столкновение. 

Находившиеся в автомобиле Ford мать и отец семейства и десятилетний ребенок, а также беременная женщина в Volkswagen Passat получили травмы.

На месте происшествия отец семейства, ехавший в Ford, подул в полицейский алкотестер, который показал сильное опьянение. Чтобы зафиксировать степень опьянения, мужчину повезли на анализ крови.

Дорога во время аварии кроме того была очень скользкой из-за сильного снегопада и холода.

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