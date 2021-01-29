Родители в отчаянии: дочь связалась с плохой компанией, полиция на все закрывает глаза

Недавно Каспар обнаружил у себя дома чужой телефон. Ни один ребенок не признал его своим, и мужчина передал телефон в полицию для идентификации. Каспар хотел знать, кто проводил время с его несовершеннолетней дочерью у него дома во время его отсутствия. "Через какое-то время я связался с сотрудником молодежной полиции чтобы узнать о достигнутых результатах. Ответ был таков: смартфон это найденное имущество, а владелец не установлен".

"Если в моем доме оказываются чужие вещи, а мой ребенок связался с преступной компанией, так как определить, что этот предмет не был украден? А если я нашел порошок в кармане, то я понесу ответственность за то, что такая вещь оказалась в моем доме", - рассуждает Каспар.

Если дочь Каспара примет участие в чем-то ужасном - например, в грабеже или воровстве - ответственность за несовершеннолетнего понесет родитель.

"В настоящее время единая позиция чиновников заключается в том, что я как родитель не должен ограничивать общение между молодыми людьми. Потому что ребенок может от этого впасть в депрессию", - говорит отец подростка.

Да, вы не ослышались! По словам Каспара, представители службы защиты детей сказали ему, что даже от плохих друзей ребенка ограждать не следует.



Каспар сегодня находится в таком отчаянии насчет своего ребенка, что даже выразил органам по защите детей пожелание отправить ребенка в школу-интернат.

Из рассказа Каспара выходит, что в сегодняшней Эстонии никто, кроме родителей, не хочет нести ответственность за проблемного ребенка.

Кстати, по словам Каспара, Трийну-Лийз также сообщила чиновникам по защите детей, что убегает из дома от заведенных там порядков.

Каспар приводит еще один яркий пример того, как наши чиновники обращаются с несовершеннолетним, на самом деле грубо нарушившим правила поведения: "После очередного побега из дома, когда мою дочь снова привезла домой молодежная полиция, первыми их словами было, что я не должен злиться".



В той же деревушке есть и другие родители с похожими проблемами. Тридцатилетняя Кайе рассказала Катрин Луст, что ее дочь сбегает из дома, режет себе руки и ноги, а также принимает таблетки - рецептурные препараты, которые влияют на ее поведение.

Дочь Кайе размахивала ножом даже перед полицейским, она угрожала ножом беременной. Кайя неоднократно просила чиновника по защите детей хотя бы на время поместить ее дочь в интернат, но получила ответ, что ее дочь слишком опасна для интерната.

Катрин Луст отправила в Департамент социального страхования письмо, в котором спросила, за счет каких мер власти пытаются помочь детям, вставшим на дурную дорожку.

Вот ответ: "Роль службы защиты детей в оказании помощи нуждающимся детям и семьям заключается в обеспечении прав и благополучия ребенка. При планировании решений, влияющих на его жизнь, необходимо учитывать наилучшие интересы ребенка. Когда работник службы защиты детей получает информацию о ребенке, нуждающемся в помощи, сначала оценивается потребность ребенка в помощи".

А как служба защиты детей помогает родителям, пытающимся спасти своего ребенка от плохой и преступной компании? «Если говорить о мерах по поддержке ребенка и семьи, подход индивидуален, и меры вмешательства учитывают потребность ребенка в помощи».



"Молодые люди с серьезным рискованным поведением и их семьи получают многомерную семейную терапию (MDFT), чтобы помочь изменить поведение молодых людей и увести их от проблем. Терапевтические вмешательства являются интенсивными и охватывают сразу четыре аспекта: подростки, родители, семья и, например, школа и друзья", - также сообшил департмент.

Кайе и ее дочь прошли через все варианты, упомянутые Департаментом социального страхования, но пользы от них не было.

То, что Кайе и Каспар - не единственные обеспокоенные родители, подтверждается и полицейской статистикой. Только в прошлом году 2700 несовершеннолетних покинули свои дома или спецшколы, а годом ранее - 2900 детей. В основном бегут мальчики и девочки 14-15 лет.

По словам Каспари и Кайе, при воспитании ребенка по-прежнему необходимы старомодный кнут и пряник... но наказывать ребенка в сегодняшней Эстонии немыслимо, и поэтому, по их словам, тысячи родителей остались наедине со своими заботами и смотрят, как их ребенок падает на дно.