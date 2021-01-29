Пт, 29.01.2021
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Юрген Лиги
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  • Родители в отчаянии: дочь связалась с плохой компанией, полиция на все закрывает глаза
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Родители в отчаянии: дочь связалась с плохой компанией, полиция на все закрывает глаза

Каспар - отец 14-летней девочки, сломленной горем. Всего несколько лет назад дочь училась на одни пятерки, ходила в художественный кружок и радовала отца. Однако сегодня девочка-подросток попала в плохую компанию: она курит, пьет алкоголь, пропадает из дома на несколько дней и ночей и потеряла всякий интерес к школе. 

"Местная молодежь в Пярнуском уезде совсем распоясалась, и проблема в том, что власти пытаются делегировать ответственность, и это не дает никакого решения, - считает Каспар. - У нас есть защита детей, у нас есть молодежная полиция, у нас есть кураторы, терапевты, но вся эта система построена на том, что никто не несет ответственности за результат".

По словам Каспара, он обращался к местному сотруднику молодежной полиции, в волости проводились круглые столы, и местные работники службы защиты детей также осведомлены о проблемах но, несмотря на все это, Каспару кажется что вся эта армия чиновников, только и может, что гладить ребенка по головке.

Каспар - мужчина за сорок, который несколько лет назад развелся со своей женой и матерью своего ребенка. С бывшей женой у него нет проблем. После развода - по просьбе дочери - отец сохранил опеку над ней, но девочка также регулярно навещает свою мать. Каспар и его дочь - назовем ее Трийну-Лийз - живут в небольшой деревне в Пярнуском уезде.

По словам Каспара, его дочь, которой скоро исполнится 15 лет, пошла по кривой дорожке из-за плохой компании. По словам Каспара, эстонские чиновники в основном говорят о том, что ребенка нельзя наказывать.

"Моей дочери было 13 лет, когда у нее стали вымогать деньги", - рассказывает Каспар ведущей программы Kuuuurija Катрин Луст.

Все началось с того, что Каспар подарил Трийну-Лийз на день рождения 65 евро, что заметили в деревне. Другая - в то время 13-летняя - девочка из того же села начала вымогать у Трийну-Лийз карманные деньги, полученные от отца. Когда это раскрылась, пришла молодежная полиция и провела беседу, но, поскольку вымогательнице было всего 13 лет, наказания за  поступок, разумеется, не последовало.

По словам Каспара, его дочь набралась смелости после этого инцидента, поскольку увидела, что несовершеннолетнему ребенок не грозят никакие наказания. В итоге Трийну-Лиз связалась с той самой компанией, жертвой которой еще совсем недавно была сама.

Именно в этой группе Трийну-Лийз в возрасте 13 лет начала на бесплатном общественном транспорте ездить  в расположенный в 50 километрах город Пярну, откуда порой не возвращалсь домой по несколько суток.

По словам Каспара, он может позвонить в полицию даже в три часа ночи, но если ребенок сообщает полиции или родителю по какому-то каналу, что он жив и все в порядке,  полиция больше не будет заниматься поисками. "Полиция утверждает, что у них нет ресурсов, чтобы привезти ее. Как вернуть ребенка домой - это забота самих родителей".

Самая печальная часть истории заключается в том, что дети находят такие побеги захватывающими, потому что за ними ничего не следует. Служба защиты детей также всегда на их стороне. Таким образом, система дает проблемным детям сигнал, что они могут делать что хотят.

Недавно Каспар обнаружил у себя дома чужой телефон. Ни один ребенок не признал его своим, и мужчина передал телефон в полицию для идентификации. Каспар хотел знать, кто проводил время с его несовершеннолетней дочерью у него дома во время его отсутствия. "Через какое-то время я связался с сотрудником молодежной полиции чтобы узнать о достигнутых результатах. Ответ был таков: смартфон это найденное имущество, а владелец не установлен".

"Если в моем доме оказываются чужие вещи, а мой ребенок связался с преступной компанией, так как определить, что этот предмет не был украден? А если я нашел порошок в кармане, то я понесу ответственность за то, что такая вещь оказалась в моем доме", - рассуждает Каспар.

Если дочь Каспара примет участие в чем-то ужасном - например, в грабеже или воровстве - ответственность за несовершеннолетнего понесет родитель.

"В настоящее время единая позиция чиновников заключается в том, что я как родитель не должен ограничивать общение между молодыми людьми. Потому что ребенок может от этого впасть в депрессию", - говорит отец подростка.

Да, вы не ослышались! По словам Каспара, представители службы защиты детей сказали ему, что даже от плохих друзей ребенка ограждать не следует.

Каспар сегодня находится в таком отчаянии насчет своего ребенка, что даже выразил органам по защите детей пожелание отправить ребенка в школу-интернат.

Из рассказа Каспара выходит, что в сегодняшней Эстонии никто, кроме родителей, не хочет нести ответственность за проблемного ребенка.

Кстати, по словам Каспара, Трийну-Лийз также сообщила чиновникам по защите детей, что убегает из дома от заведенных там порядков.

Каспар приводит еще один яркий пример того, как наши чиновники обращаются с несовершеннолетним, на самом деле грубо нарушившим правила поведения: "После очередного побега из дома, когда мою дочь снова привезла домой молодежная полиция, первыми их словами было, что я не должен злиться".

В той же деревушке есть и другие родители с похожими проблемами. Тридцатилетняя Кайе рассказала Катрин Луст, что ее дочь сбегает из дома, режет себе руки и ноги, а также принимает таблетки - рецептурные препараты, которые влияют на ее поведение.

Дочь Кайе размахивала ножом даже перед полицейским,  она  угрожала ножом беременной. Кайя неоднократно просила чиновника по защите детей хотя бы на время поместить ее дочь в интернат, но получила ответ, что ее дочь слишком опасна для интерната.

Катрин Луст отправила в  Департамент социального страхования письмо, в котором спросила, за счет каких мер власти пытаются помочь детям, вставшим на дурную дорожку.

Вот ответ: "Роль службы защиты детей в оказании помощи нуждающимся детям и семьям заключается в обеспечении прав и благополучия ребенка. При планировании решений, влияющих на его жизнь, необходимо учитывать наилучшие интересы ребенка. Когда работник службы защиты детей получает информацию о ребенке, нуждающемся в помощи, сначала оценивается потребность ребенка в помощи".

А как служба защиты детей помогает родителям, пытающимся спасти своего ребенка от плохой и преступной компании? «Если говорить  о мерах по поддержке ребенка и семьи, подход индивидуален, и меры вмешательства учитывают потребность ребенка в помощи».

"Молодые люди с серьезным рискованным поведением и их семьи получают многомерную семейную терапию (MDFT), чтобы помочь изменить поведение молодых людей и увести их от проблем. Терапевтические вмешательства являются интенсивными и охватывают сразу четыре аспекта: подростки, родители, семья и, например, школа и друзья", - также сообшил департмент.

Кайе и ее дочь прошли через все варианты, упомянутые Департаментом социального страхования, но пользы от них не было.

То, что Кайе и Каспар - не единственные обеспокоенные родители, подтверждается и полицейской статистикой. Только в прошлом году 2700  несовершеннолетних покинули свои дома или спецшколы, а годом ранее - 2900 детей. В основном бегут мальчики и девочки 14-15 лет.

По словам Каспари и Кайе, при воспитании ребенка по-прежнему необходимы старомодный кнут и пряник... но наказывать ребенка в сегодняшней Эстонии немыслимо, и поэтому, по их словам, тысячи родителей остались наедине со своими заботами и смотрят, как их ребенок падает на дно.

Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.

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