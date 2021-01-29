"Снести бы бульдозером эту мастерскую": пенсионеру сломали машину во время ремонта

80-летний старик из села Пинска уезда Вильяндимаа с тревогой указывает на свой Peugeot 307 и рассказывает ведущей Катрин Луст о том, как в начале декабря отвез свою машину в один вильяндиский автосервис, чтобы устранить поломку - горевшую лампочку подушек безопасности - потому что с ней не пройти техосмотр.

"Индикатор погас, но теперь получилось так, что в сервис я приехал сам, а обратно вывозил машину трейлером", - говорит пожилой мужчина по имени Хендрик.

"Сначала мне прислали сообщение, что машина в порядке, можете забрать. Я подумал, хорошо, может быть, сейчас сразу я не смогу поехать, но через некоторое время он звонит - говорит, машина застряла на передаче. Но дело в том, что ему вообще незачем было трогать коробку передач, ему нужно было только поработать впереди, где арматура, выключить эти огни. Зачем он полез в коробку передач, я не знаю", - продолжает возмущенный Хендрик.

Теперь старик уже больше месяца гадает, что же там сотворили в автомастерской с его машиной. Автомобиль, выпущенный в 2003 году, до сих пор, по словам Хендрика, ездил как новенький, и к не было ни малейших нареканий.

По словам старика, после сервиса машина все время стоит на третьей передаче. При этом машина ему жизненно необходима, потому что в доме, где он живет, нет воды, а на этом "пежо" он пару раз в неделю привозил себе воду и еду из Вильянди.

Обидело его и то, что в гараже о машине якобы высказались довольно резко, назвав автохламом, которому самое место на свалке.

Когда владелец авто попросил все же отремонтировать машину, раз она сломалась в мастерской, а не дома, ему назвали за это устрашающую сумму - 200-300 евро.

Ремонтировать машину старик отвозил в Вильянди 2 декабря, и снятие огней подушек безопасности обошлось ему ровно в сто евро, которые он заплатил мастерской в ​​самом начале.

Катрин Луст в присутствии Хендрика звонит в автосервис Järve Auto Viljandi OÜ. Мужской голос по ту сторону трубки оказывается прекрасно осведомлен о проблеме. "Машина настолько старая, что просто развалилась, пока стояла, - объясняет он. - Поскольку это очень старая машина, бывает так - одну вещь тронешь, другая ломается".

Представитель Järve Auto Viljandi ни в коем случае не видит своей вины. Автомеханик добавляет, что в машине, очевидно, застрял трос коробки передач, и замена обойдется в 30-50 евро. Более того, по ходу разговора он выражает согласие починить машину бесплатно, чтобы не давать дальнейший ход истории, но Хендрик остается непреклонен: "Я отвезу ее в другую ремонтную мастерскую и сделаю, а потом они выставят мне счет и я принесу его сюда".