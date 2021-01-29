Министр Сутть: не хочу сидеть и умничать в своем кабинете – давайте встречаться!

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый министр внешней торговли и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ).

Выдержки из беседы:

– Насколько вам – профессиональному финансисту, проведшему 8 лет на посту вице-президента Банка Эстонии и еще больше лет в Европе и Америке, – близка такая сфера деятельности, как IT и внешняя торговля?

– Очень близка! Без финансирования невозможно реализовать ни одной идеи. Внешняя торговля, IT и финансы – это такой треугольник, по углам которого расставлены предприниматели и их идеи, которые нужно финансировать.

10 лет, проведенные за рубежом (5 лет в США и 5 лет в Люксембурге), дали мне понимание перспектив и будущего Эстонии. Я хочу, чтобы Эстония оставалась бы очень аттрактивным государством для инвестиций – эстонских и зарубежных инвесторов.

Вернем Эстонию обратно на мировую карту стран, привлекательных для инвесторов!

– Вопрос от молодежи: куда делся наш настрой быть страной будущего? Проблемы в IT-секторе с каждым днем все более очевидны…

– Не только в IT-секторе. Война за таланты приобрела всемирные масштабы. Мы должны оставаться очень привлекательными, чтобы наши таланты и эксперты из других стран хотели бы работать в Эстонии.

При очень высокой безработице мы ощущаем огромную нехватку специалистов. Политика нашего правительства будет другой! Все таланты, желающие работать в Эстонии, смогут работать здесь.

– Что вы готовы изменить, чтобы таланты оказались в Эстонии?

– Эстония станет опять открытой для талантов!

– Вы готовы пересмотреть миграционную политику?

– Определенные изменения возможны: развитие бизнеса не должно тормозиться из-за невозможности ввоза опытных и квалифицированных специалистов, которых просто нет в Эстонии.

Нет, мы не откроем все границы, чтобы все сразу смогли сюда приехать. Такое просто невозможно! Но хорошие специалисты должны иметь возможность приехать в Эстонию.

– Нужно ли что-то менять по части высоких налогов на рабочую силу?

– Согласно новому коалиционному договору, в ближайшее время мы не будем делать никаких больших изменений в налоговой системе.

В первую очередь нужно выйти из кризиса. Экономика нуждается в стабильности. По моей оценке, налогообложение в Эстонии – на среднем уровне, ситуация не так плоха, как кажется.

– Какие решения ваших предшественников на посту министра следовало бы пересмотреть?

– Я намерен смотреть в будущее. Если что-то нужно изменить, мы изменим. Но сейчас самое главное – быстро выйти из кризиса, поддержать сектор туризма и др. Отмечу, что Kredex и EAS действовали эффективно. Сегодня я встречусь с Союзом банков, на следующей неделе – с Союзом турфирм, затем – с инфотехнологическими компаниями, промышленными предприятиями и так далее.

Я хочу повернуться лицом к предпринимателям!