Сб, 30.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Министр Сутть: не хочу сидеть и умничать в своем кабинете – давайте встречаться!
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Министр Сутть: не хочу сидеть и умничать в своем кабинете – давайте встречаться!
Вернем Эстонию обратно на карту мира!

  • Мы не откроем все границы, но специалистов нельзя упускать
  • Проблему закрытия банковских счетов нужно разруливать
  • Здорово, что Эстония не зависит только от одной отрасли
  • Вернем Эстонию обратно на карту мира!

Лидерство в сфере инноваций удерживать все сложнее. Чем можно помочь сектору инфотехнологий? Как избежать дальнейшего спада во внешней торговле?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый министр внешней торговли и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ). 

Выдержки из беседы:

– Насколько вам – профессиональному финансисту, проведшему 8 лет на посту вице-президента Банка Эстонии и еще больше лет в Европе и Америке, – близка такая сфера деятельности, как IT и внешняя торговля?

– Очень близка! Без финансирования невозможно реализовать ни одной идеи. Внешняя торговля, IT и финансы – это такой треугольник, по углам которого расставлены предприниматели и их идеи, которые нужно финансировать.

10 лет, проведенные за рубежом (5 лет в США и 5 лет в Люксембурге), дали мне понимание перспектив и будущего Эстонии. Я хочу, чтобы Эстония оставалась бы очень аттрактивным государством для инвестиций – эстонских и зарубежных инвесторов.

Вернем Эстонию обратно на мировую карту стран, привлекательных для инвесторов!

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– Вопрос от молодежи: куда делся наш настрой быть страной будущего? Проблемы в IT-секторе с каждым днем все более очевидны…

– Не только в IT-секторе. Война за таланты приобрела всемирные масштабы. Мы должны оставаться очень привлекательными, чтобы наши таланты и эксперты из других стран хотели бы работать в Эстонии.

При очень высокой безработице мы ощущаем огромную нехватку специалистов. Политика нашего правительства будет другой! Все таланты, желающие работать в Эстонии, смогут работать здесь.

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– Что вы готовы изменить, чтобы таланты оказались в Эстонии?

– Эстония станет опять открытой для талантов!

– Вы готовы пересмотреть миграционную политику?

– Определенные изменения возможны: развитие бизнеса не должно тормозиться из-за невозможности ввоза опытных и квалифицированных специалистов, которых просто нет в Эстонии.

Нет, мы не откроем все границы, чтобы все сразу смогли сюда приехать. Такое просто невозможно! Но хорошие специалисты должны иметь возможность приехать в Эстонию.

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– Нужно ли что-то менять по части высоких налогов на рабочую силу?

– Согласно новому коалиционному договору, в ближайшее время мы не будем делать никаких больших изменений в налоговой системе.

В первую очередь нужно выйти из кризиса. Экономика нуждается в стабильности. По моей оценке, налогообложение в Эстонии – на среднем уровне, ситуация не так плоха, как кажется.

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– Какие решения ваших предшественников на посту министра следовало бы пересмотреть?

– Я намерен смотреть в будущее. Если что-то нужно изменить, мы изменим. Но сейчас самое главное – быстро выйти из кризиса, поддержать сектор туризма и др. Отмечу, что Kredex и EAS действовали эффективно. Сегодня я встречусь с Союзом банков, на следующей неделе – с Союзом турфирм, затем – с инфотехнологическими компаниями, промышленными предприятиями и так далее.

Я хочу повернуться лицом к предпринимателям!

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– В IT-секторе наметились проблемы – и с э-государством, и с э-резидентством, и с IT-образованием, и с нехваткой специалистов, которая отчасти объясняется неудачной миграционной политикой. Кстати, последняя серьезная инновация на мировом уровне была представлена от Эстонии шесть-семь лет назад (программа э-резидентства). С тех пор никаких прорывов. Не тревожный ли это звонок?

– Я бы не был столь критичен. Вы правы, что это был большой и заметный прорыв. Не менее важно и просто постоянное обновление разных услуг, что и было проделано за последний год.

– Но это же мелкие шажочки…

– Мелкие, но важные. Без таких шагов большая система в один прекрасный день может просто перестать работать. Один из ярких примеров – дистанционное обслуживание клиентов и пациентов нотариусами и врачами. Это было невозможно еще год назад, а в период коронакризиса стало реальностью. Еще один пример – программа «Бюрократ», разговаривающий робот в айфоне. Этот проект мы уже начинаем запускать.

Кстати, все стенограммы заседаний в Рийгикогу теперь печатают не люди, а роботы. Я верю, что большие прорывы еще впереди!

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– Но знаменитая на весь мир программа э-резидентства уперлась в проблему закрытия банковских счетов на фоне борьбы с отмыванием денег. Нужно ли разруливать этот комплекс проблем?

– Нужно разруливать. Доходы от программы э-резидентства составляют около 60 миллионов – это немалые деньги. Оборот фирм э-резидентов – 2,4 млрд евро. Бизнес идет! Но нужно смотреть, что можно изменить к лучшему, чтобы привлечь инвесторов.

Согласен, что ситуацию с банковскими счетами нужно улучшать. Хотя и банки тоже можно понять, они рискуют получить огромный штраф из-за какого-нибудь одного «плохого» клиента.

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В этой сфере нужна роботизация процесса обработки данных, чтобы повысить качество проверки легальных и нелегальных доходов.  

– Как вы оцениваете нынешние позиции Эстонии – некогда лидера в сфере инноваций на международной арене?

– Для меня Эстония и сейчас является лидером.

– А есть ли риск, что нас догонят и перегонят?

– Конечно, есть.

Если остановиться и стоять на месте, то точно догонят и перегонят. Надо стремиться идти вперед.

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– Чем можно помочь сектору инфотехнологий?

– Помогать нужно не только IT-сфере. В помощи нуждаются и другие отрасли экономики, включая промышленность.

Здорово, что Эстония не зависит только от одной отрасли экономики или какого-то крупного предприятия.

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Поможет наличие развитой бизнес-системы, включая поддержку стартапов. В этой системе должно быть всё привлекательно, меньше бюрократии, хорошо поставленное образование. Продвижением Эстонии нужно заниматься на всех уровнях – и горизонтальных, и вертикальных. Это поможет нашим предпринимателям открыть новые рынки и привлечь инвестиции в Эстонию.

За два года невозможно построить новую экономику. И не нужно! Надо сделать первые шаги в правильном направлении. Важно встретиться и договориться со всеми сторонами – организациями, союзами предпринимателей и т.д.

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Науку предпринимательства нужно изучать со школьной скамьи.

Как мы иначе найдем новые скайпы и трансфервайзы? Молодежь должна понимать, что предпринимательство – сродни искусству.  

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– Как вы относитесь к тому, что разочаровавшиеся в предыдущем правительстве бизнесмены требуют их привлечения к процессу принятия решений?

– А как же иначе? Мне из своего кабинета не узнать о тех проблемах, с которыми бизнес сталкивается в реальной жизни.

Я не хочу сидеть и умничать в своем кабинете – давайте встречаться и разговаривать! Давайте договоримся о приоритетах и начнем двигаться дальше.

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– Минувшей весной компании Bolt было отказано в госпомощи, поскольку этот проект не считается стратегически важным для Эстонии. А вы бы поддержали Bolt?

– Я бы поддержал и Bolt, и другие фирмы. Насколько мне известно, там речь шла о соблюдениях правил ЕС по оказанию госпомощи.

Считаю, что правительство – это не банк, и оно не должно быть банком. У нас есть фонд Kredex.

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В идеале услуги этого фонда должны быть опорой и помощью для больших и малых компаний. Уже сегодня я встречаюсь с Союзом банков, чтобы изучить их предложения.

– Будете ли вы приветствовать новые банки, основанные на эстонском капитале?

– Я буду приветствовать новые банки, если какой-то инвестор пожелает это сделать, я буду приветствовать новые инвестиционные фирмы – только не банки, а биржи и альтернативные финансовые компании. Важно наличие целостной экосистемы финансового сектора. Здесь не может быть золотого ключика от отдельно взятой двери, все работает комплексно.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: стоит ли ожидать перемен в сфере IT и внешней торговли? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja ФОТО: Sander Ilvest
  • В последнее время в IT-секторе наметились проблемы и с э-резидентством, и с IT-образованием, и с нехваткой специалистов, которая отчасти объясняется неудачной миграционной политикой. Насколько тревожен этот звонок?
  • Как можно оценить нынешние позиции Эстонии, некогда лидера в сфере инноваций на международной арене?
  • Какие отрасли внешней торговли требуют особого внимания на фоне коронакризиса? Что можно считать самыми большими вызовами? 
  • Нужно ли уменьшать высокие налоги на рабочую силу?
  • Какие решения министров-предшественников следовало бы пересмотреть?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja  

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