Студия Postimees: стоит ли ожидать перемен в сфере IT и внешней торговли?13:30
Лидерство в сфере инноваций удерживать все сложнее. Чем можно помочь сектору инфотехнологий? Как избежать дальнейшего спада во внешней торговле?
Лидерство в сфере инноваций удерживать все сложнее. Чем можно помочь сектору инфотехнологий? Как избежать дальнейшего спада во внешней торговле?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый министр внешней торговли и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ). Смотрите интервью в 13:30!