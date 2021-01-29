Пт, 29.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Студия Postimees: стоит ли ожидать перемен в сфере IT и внешней торговли?
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Студия Postimees: стоит ли ожидать перемен в сфере IT и внешней торговли?
13:30

Лидерство в сфере инноваций удерживать все сложнее. Чем можно помочь сектору инфотехнологий? Как избежать дальнейшего спада во внешней торговле?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый министр внешней торговли и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ). Смотрите интервью в 13:30!

  • В последнее время в IT-секторе наметились проблемы и с э-резидентством, и с IT-образованием, и с нехваткой специалистов, которая отчасти объясняется неудачной миграционной политикой. Насколько тревожен этот звонок?
  • Как можно оценить нынешние позиции Эстонии, некогда лидера в сфере инноваций на международной арене?
  • Какие отрасли внешней торговли требуют особого внимания на фоне коронакризиса? Что можно считать самыми большими вызовами? 
  • Нужно ли уменьшать высокие налоги на рабочую силу?
  • Какие решения министров-предшественников следовало бы пересмотреть?

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