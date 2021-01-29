В Таллинне автомобиль сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе
В четверг, 28 января, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В четверг, 28 января, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 19:30 на перекрестке улицы Кентманни и бульвара Рявала. Автомобиль Honda Jazz, которым управлял 75-летний мужчина, наехал на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 59-летнюю женщину.
Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.