Пт, 29.01.2021
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  • В Таллинне автомобиль сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе
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В Таллинне автомобиль сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе

Пешеходный переход. ФОТО: Urmas Luik

В четверг, 28 января, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 19:30 на перекрестке улицы Кентманни и бульвара Рявала. Автомобиль Honda Jazz, которым управлял 75-летний мужчина, наехал на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 59-летнюю женщину.

Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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