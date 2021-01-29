Украина обвинила своего экс-президента в госизмене и пособничестве России в захвате Крыма

Как сообщает Офис генпрокурора Украины (ОГП), речь идет о так называемых харьковских соглашениях между бывшим тогда президентом России Дмитрием Медведевым и главой украинского государства Виктором Януковичем. В 2010 году этим документом под предлогом получения скидки на природный газ был продлен на 25 лет срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Договор о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года ратифицировали Верховная Рада Украины и Государственная дума РФ. Впоследствии ЧФ РФ принял непосредственное участие в оккупации Крыма. И в мае 2016 года депутаты Верховной Рады Украины предложили парламенту денонсировать подписанные Януковичем соглашения.

Генпрокуратура указывает, что в реальности подписанный Януковичем документ не предоставил никакой скидки на газ. Так как перед его подписанием цену на российский газ для Украины вдвое завысили.

"По состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тысячу кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара США. Кроме этого именно снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются", - говорится в сообщении ОГП.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины за поставку газа, а затем в его погашение, в частности путем якобы предоставления скидки, абсолютно бесплатно разместила свой флот в Крыму.

"В результате подписанных экс-президентом так называемых "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выведению с территории Украины", - констатируют правоохранители. В Офисе генпрокурора напомнили, что именно военные из российского флота принимали непосредственное участие в оккупации Россией Крыма в 2014 году, сообщает УНИАН.

Напомним, в России сразу после присоединения Крыма объявили, что "де-юре Черноморский флот сейчас базируется не на Украине, а на территории одного из субъектов РФ", и поэтому харьковские соглашения будут пересматриваться, и вскоре денонсировали их в одностороннем порядке в числе других российско-украинских документов по Черноморскому флоту.

Это уже не первое обвинение в госизмене в адрес бывшего президента Украины.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему 13 лет лишения свободы. Адвокаты экс-президента обжаловали приговор. Сам Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.

Летом 2020 года в отношении Януковича было начато досудебное расследование по фактам государственной измены, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК Украины. Эта статья грозит лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что Янукович с 2012 по 2014 годы совершил действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также ее обороноспособности.

"Подозреваемый в период с 2012 по 2014 годы осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались, в частности, на территории автономной республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - заявило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.