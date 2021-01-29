Мифы и страшилки восстановления старой Нарвы

Отметая самые причудливые мнения и типичную для анонимных интернет - комментаторов неоправданную злобу и агрессию, я заметил некие часто повторяющиеся, но очень неверные установки и шаблоны. Поскольку я верю в дискуссию и силу аргументированных дебатов, хочу попробовать развенчать то, что я назвал для себя самыми популярными мифами и страшилками.

Много кто пробовал…

Этот миф говорит о том, что тема восстановления старой Нарвы появляется периодически, обычно перед выборами, но планы эти никогда не осуществлялись и народная мудрость говорит, что никогда не осуществятся. Ключевое слово тут «планы»! Ключевое потому, что как раз плана как такового никогда не было! Были разговоры и лозунги, а плана с деталями, что надо конкретно сделать, сколько стоит, где искать финансирование, как обустроить все организационно и т.д. никогда не было! Плана нет, но есть мнения, споры, эмоции, страсти и т.д. И все они без всякой конкретики и фактологии. Может быть, перед тем как спорить, стоит сначала рассмотреть, какие могут быть варианты, их плюсы, минусы и стоимость каждого и т.д.?

Город не потянет

В сознании многих нарвитян финансирование такого проекта осуществляется за счет городского бюджета. И вот воображение рисует мрачные картины. Пенсионеры падают в сугробах от голода и холода. Улицы не чищены, автобусы не ходят, в городских больницах не осталось врачей, а в школах платят учителям зарплату с задержкой. Почему? Потому, что безумцы инвестировали все городские деньги в восстановление Старой Нарвы! Страшилка смешна, но пугающе популярна. И, видимо, надо громко сказать: «Восстановление Старой Нарвы не требует значительных городских денег»! Проект может: а) вполне рассчитывать на привлечение частных инвесторов, плюс б) вполне соответствует целям и задачам финансирования по программе «Справедливого перехода». От городских властей требуются не большие деньги, а активность и сотрудничество на благо города, не больше и не меньше.

Построили - и что потом!?

Этот миф-страшилка выглядит примерно так: «Вбухали деньги, построили дома под старину и вот они стоят там - пустые, темные, безлюдные и бессмысленные. Город призрак! Деньги потрачены впустую!» Это довольно-таки наивно! Во-первых, можно начинать строить отдельные объекты, только когда для них найдены инвесторы. К примеру, я абсолютно верю в то, что квартиры в Новом Старом городе будут пользоваться спросом. Контраргумент: «пустых квартир и так полно» мне не внушает доверия. Даже если они есть и в них сделан «евроремонт», они в старом жилфонде, который часто не отвечает требованиям и ожиданиям XXI века. Во-вторых, сам проект восстановления займет какое-то время. Параллельно с его постепенным восстановлением как некоего исторического квартала будет развиваться и туристическая отрасль.