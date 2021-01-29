Мифы и страшилки восстановления старой Нарвы
Полгода назад я писал об экономической пользе, которую может принести (частичное) восстановление Старой Нарвы. Моя статья вызвала неоднозначную реакцию, причем в большей степени среди самих нарвитян.
Полгода назад я писал об экономической пользе, которую может принести (частичное) восстановление Старой Нарвы. Моя статья вызвала неоднозначную реакцию, причем в большей степени среди самих нарвитян.
Отметая самые причудливые мнения и типичную для анонимных интернет - комментаторов неоправданную злобу и агрессию, я заметил некие часто повторяющиеся, но очень неверные установки и шаблоны. Поскольку я верю в дискуссию и силу аргументированных дебатов, хочу попробовать развенчать то, что я назвал для себя самыми популярными мифами и страшилками.
Этот миф говорит о том, что тема восстановления старой Нарвы появляется периодически, обычно перед выборами, но планы эти никогда не осуществлялись и народная мудрость говорит, что никогда не осуществятся. Ключевое слово тут «планы»! Ключевое потому, что как раз плана как такового никогда не было! Были разговоры и лозунги, а плана с деталями, что надо конкретно сделать, сколько стоит, где искать финансирование, как обустроить все организационно и т.д. никогда не было! Плана нет, но есть мнения, споры, эмоции, страсти и т.д. И все они без всякой конкретики и фактологии. Может быть, перед тем как спорить, стоит сначала рассмотреть, какие могут быть варианты, их плюсы, минусы и стоимость каждого и т.д.?
В сознании многих нарвитян финансирование такого проекта осуществляется за счет городского бюджета. И вот воображение рисует мрачные картины. Пенсионеры падают в сугробах от голода и холода. Улицы не чищены, автобусы не ходят, в городских больницах не осталось врачей, а в школах платят учителям зарплату с задержкой. Почему? Потому, что безумцы инвестировали все городские деньги в восстановление Старой Нарвы! Страшилка смешна, но пугающе популярна. И, видимо, надо громко сказать: «Восстановление Старой Нарвы не требует значительных городских денег»! Проект может: а) вполне рассчитывать на привлечение частных инвесторов, плюс б) вполне соответствует целям и задачам финансирования по программе «Справедливого перехода». От городских властей требуются не большие деньги, а активность и сотрудничество на благо города, не больше и не меньше.
Этот миф-страшилка выглядит примерно так: «Вбухали деньги, построили дома под старину и вот они стоят там - пустые, темные, безлюдные и бессмысленные. Город призрак! Деньги потрачены впустую!» Это довольно-таки наивно! Во-первых, можно начинать строить отдельные объекты, только когда для них найдены инвесторы. К примеру, я абсолютно верю в то, что квартиры в Новом Старом городе будут пользоваться спросом. Контраргумент: «пустых квартир и так полно» мне не внушает доверия. Даже если они есть и в них сделан «евроремонт», они в старом жилфонде, который часто не отвечает требованиям и ожиданиям XXI века. Во-вторых, сам проект восстановления займет какое-то время. Параллельно с его постепенным восстановлением как некоего исторического квартала будет развиваться и туристическая отрасль.
Об этом я писал и полгода назад, но стоит повторить. Во-первых, восстановление Старой Нарвы никак не мешает всем заинтересованным искать инвесторов в производство. Этот процесс уже идет и с видимым результатом. Во-вторых, туризм может создать значительно большее количество рабочих мест. В-третьих, город находится в самом начале пути в плане создания имиджа Нарвы как туристического продукта и у него есть огромный потенциал. К примеру, насколько мне известно, профессиональная маркетинговая политика, направленная на питерских туристов и создающая привлекательный туристический имидж Нарвы, никогда не проводилась! Это несколько странно и, с точки зрения городской экономики, недальновидно! Иметь рядом платежеспособный рынок в 5 миллионов человек. Иметь замок, Кренгольм, бастионы, курорт Нарва-Йыэсуу с морем, пляжами, спа и т.д. Но не иметь (желания? компетенции? бюджета?) коммуникационной стратегии как заявить этому рынку о себе и рассказать о своих красотах!
Аргумент этот выглядит примерно так: «Если восстанавливать, то уж давайте со стопроцентной исторической аутентичностью вплоть до того, как сделана краска и обработаны бревна. А если так нельзя, то не надо нам тут строить пластмассовый Диснейленд». Причем надо отметить, для человеческого восприятия «пластмассовый Диснейленд» довольно-таки живая, навязчивая и некрасивая картинка. Но подождите! Берлинский замок - новострой! Он вам кажется пластмассовым Диснейлендом? A новый старый город во Франкфурте? Он вам кажется некрасивым? К тому же, давайте сравним с тем, что у нас сейчас есть на месте Старого Города? Оно эстетически красиво? Исторически важно? Имеет способность привлекать туристов?
Данные мифы и страшилки не имеют аргументированную подоплеку, но определенно формируют часть общественного мнения. А мнение каждого важно, поскольку мне бы искренне хотелось, чтоб красота идеи о (частичном) восстановлении Старой Нарвы завоевала умы и сердца большинства нарвитян. Восстановление Старой Нарвы не только экономически выгодная идея - это инициатива, за которую будущие поколения будут нам благодарны.