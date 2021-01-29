Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции против Белоруссии

"Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции, расследовать преступления режима, признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями, помочь белорусам в получении европейских вакцин и способствовать диалогу о новых свободных и справедливых выборах", - отметили в пресс-службе экс-кандидата.

Тихановская также напомнила о Международном дне памяти жертв Холокоста. "И рассказала о построенном (но уже разобранном) в Минской области лагере для протестующих как сигнале, что не все в Белорусии извлекли важный исторический урок", - говорится в сообщении.

Среди спикеров мероприятия были замглавы МИД Польши Марцин Пшидач, замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас, ответственный в НАУ за многостороннюю дипломатию Владимир Астапенко, британский министр по вопросам Европейского соседства и Америки Венди Мортон.

Как сообщалось, в прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Белорусии. В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Белорусии, включающему 29 физических и семь юридических лиц.

В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Белорусии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белорусии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.