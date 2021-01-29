Посол России в США назвал обвинения в применении химоружия с целью убийств инсинуациями

"Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами. Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными", - приводится комментарий Анатолия Антонова на странице посольства в Facebook.

"Напомню: Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия. В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны", - добавил дипломат.

Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование об убийствах журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева. Авторы публикации подозревают, что к этим преступлениям причастны офицеры ФСБ, которые предположительно использовали химоружие семейства "Новичок" для отравления Алексея Навального.

Тело 26-летнего журналиста и правозащитника из Нальчика, а также члена либеральной партии "Яблоко" Тимура Куашева обнаружили 1 августа 2014 года с гематомами и следом от шприца под мышкой. Предположительно, убийцы обхватили его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом, чтобы он потерял сознание. Об этом свидетельствуют ссадины на верхней части лица, которые похожи на следы от руки. Официальной причиной смерти журналиста назвали острую коронарную недостаточность. В день убийства в Нальчике были "отравители Навального" Константин Кудрявцев, врач из НИИ-2 ФСБ Иван Осипов и еще два офицера - Денис Мачикин и Роман Матюшин.

Журналист Максим Шевченко, знавший Тимура Куашева и его отца, внимательно изучал обстоятельства этой смерти и полагает, что причиной отравления стало освещение Тимуром Куашевым судебного процесса о вооруженном мятеже в Нальчике в 2005 году. Впрочем, Куашев постоянно получал угрозы - он был одним из немногих независимых журналистов в регионе, местные власти и силовики постоянно оказывали на него давление.

Активиста общественного регионального движения "Единство" ("Садвал") Руслана Магомедрагимова обнаружили мертвым 24 марта 2015 года в Каспийске в Дагестане. По официальной версии, он умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие активиста говорили, что на его шее обнаружили два следа, похожие на следы от уколов. Кроме того, в машине Магомедрагимова, на которой он передвигался перед смертью, в рамках доследственной проверки нашли след обуви неизвестного человека. Сам автомобиль был обнаружен в 400 метрах от места обнаружения трупа Магомедрагимова.