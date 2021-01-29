Заведения общепита не обрадовала перспектива закрываться в 21:00

По словам члена правления тартуского ресторана Kampus Хенри Лоодмаа, это означает, что по сути основная деятельность должна будет закончиться в 20:00, так как к 21:00 ресторан должен быть пустым. «Во-вторых, это означает, что правительство, вероятно, решило начать поддерживать не только предприятия общественного питания в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, но и в других уездах, ведь в нынешней ситуации, когда часы работы ограничены почти на 25% по сравнению с докризисным временем, а заполняемость должна быть 50%, в случае такого снижения объема работы было бы крайне безответственно по отношению к работникам, если бы правительство ничего не предприняло», - сказал Лоодмаа «Актуальной камере».