Заведения общепита не обрадовала перспектива закрываться в 21:00

Если в Харьюмаа и Ида-Вирумаа места питания до этого работали до 19:00, то предприятия общественного питания других уездов перспектива закрываться раньше не обрадовала, пишет Rus.ERR.
По словам члена правления тартуского ресторана Kampus Хенри Лоодмаа, это означает, что по сути основная деятельность должна будет закончиться в 20:00, так как к 21:00 ресторан должен быть пустым. «Во-вторых, это означает, что правительство, вероятно, решило начать поддерживать не только предприятия общественного питания в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, но и в других уездах, ведь в нынешней ситуации, когда часы работы ограничены почти на 25% по сравнению с докризисным временем, а заполняемость должна быть 50%, в случае такого снижения объема работы было бы крайне безответственно по отношению к работникам, если бы правительство ничего не предприняло», - сказал Лоодмаа «Актуальной камере».
По словам владельца пярнуского паба Aleksandri Андреса Матхиесена, в Пярну зимой так сложно работать: «В феврале в центре города, если увидишь людей, считай, выиграл в лотерею, а теперь еще и с 21:00 ничего не должно быть».