Из-за загоревшейся бумаги проверили состояние двух жильцов дома призрения

В 22.27 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре. Как выяснилось, в помещениях дома призрения распространился угарный газ. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, внешние признаки возгорания отсутствовали, все люди были эвакуированы из здания, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Два человека были доставлены скорой помощью в больницу для осмотра.

По словам директора дома призрения Valkla Kodu Элге Хярма, сотрудники быстро отреагировали на несчастный случай, жильцы дома целы и здоровы, ничье здоровье не пострадало, передал пресс-секретарь Hoolekandeteenused.

По словам Хярма, угарный газ распространился из-за горевшей в одной из комнат бумаги, остальные предметы не загорелись. Немедленно сработала система автоматического пожаротушения, а охранник ликвидировал возгорание с помощью порошкового огнетушителя. Двоим жильцам, которых на всякий случай отвезли в больницу на осмотр, разрешили вернуться в дом призрения.

Спасатели проверили все помещения и проветрили их от дыма около 1.08. Затем жильцам разрешили вернуться в здание.

12 января в деревне Аа в Ида-Вирумаа загорел пансионат Мяннику, погибли три человека.

На прошлой неделе инспекторы надзора за безопасностью спасательного департамента проверили 163 учреждения социального попечения по всей Эстонии и выяснили, что в половине из них есть проблемы с соблюдением правил пожарной безопасности. 47 процентов проверенных учреждений соответствовали требованиям пожарной безопасности, а в 53 процентах они соблюдались не полностью.