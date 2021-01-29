При пожаре в доме призрения пострадали люди
четверг вечером вспыхнул очередной пожар — в волости Куусалу загорелся дом призрения Валкла, пострадали два человека.
четверг вечером вспыхнул очередной пожар — в волости Куусалу загорелся дом призрения Валкла, пострадали два человека.
В 22.27 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре. Как выяснилось, в помещениях дома призрения распространился угарный газ. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, внешние признаки возгорания отсутствовали, все люди были эвакуированы из здания, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Два человека был доставлены скорой помощью в больницу для осмотра. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем в одной из комнат. Возгорание обнаружил охранник, который немедленно ликвидировал его с помощью порошкового огнетушителя.
Спасатели проверили все помещения и проветрили их от дыма около 1.08. Затем жильцам разрешили вернуться в здание.
12 января в деревне Аа в Ида-Вирумаа загорел пансионат Мяннику, погибли три человека.
На прошлой неделе инспекторы надзора за безопасностью спасательного департамента проверили 163 учреждения социального попечения по всей Эстонии и выяснили, что в половине из них есть проблемы с соблюдением правил пожарной безопасности. 47 процентов проверенных учреждений соответствовали требованиям пожарной безопасности, а в 53 процентах они соблюдались не полностью.