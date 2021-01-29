При пожаре в доме призрения пострадали люди

В 22.27 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре. Как выяснилось, в помещениях дома призрения распространился угарный газ. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, внешние признаки возгорания отсутствовали, все люди были эвакуированы из здания, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Два человека был доставлены скорой помощью в больницу для осмотра. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем в одной из комнат. Возгорание обнаружил охранник, который немедленно ликвидировал его с помощью порошкового огнетушителя.

Спасатели проверили все помещения и проветрили их от дыма около 1.08. Затем жильцам разрешили вернуться в здание.

12 января в деревне Аа в Ида-Вирумаа загорел пансионат Мяннику, погибли три человека.