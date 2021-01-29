В Tallink предложили возможное решение проблемы поездок между Эстонией и Финляндией

Как заявил председатель правления Tallink Пааво Ныгене в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, Финляндия резко ужесточила ограничения на пересечение границы из опасений перед новым штаммом коронавируса, и требование отрицательного теста для поездки могло бы решить эту проблему.

По словам Ныгене, Финляндия не может по закону вводить для прибывающих в страну требования, которые основаны на медицинских данных, то есть она не может требовать отрицательного теста на коронавирус, однако такое требование может ввести судоходная компания, поэтому Tallink внес соответствующее предложение, которое сейчас обсуждается.