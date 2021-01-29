Исследование: 29 процентов жителей Эстонии планируют покупку нового автомобиля

Исследование, проведенное по заказу банка Citadele, показало, что 29 процентов жителей Эстонии планируют покупку нового автомобиля в течение двух лет, еще 29 процентов рассчитывают купить машину в течение трех и более лет, а 42 процента в принципе не задумываются о покупке автомобиля.

Из респондентов из Латвии и Литвы сменить автомобиль в течение ближайших двух лет планируют соответственно 31 процент и 34 процента.

«Наши соседи в Латвии и Литве планируют замену автомобиля в более сжатые сроки, чем жители Эстонии, однако гораздо более интересен другой факт, который позволило выявить исследование. Оказалось, что респонденты из Эстонии готовы потратить на автомобиль гораздо больше», – рассказала Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele.

63 процента респондентов из Латвии рассчитывают, что стоимость нового автомобиля составит до 10 000 евро, а в Литве такой же ответ дали 67 процентов участников исследования. Из числа эстонских респондентов такую сумму планируют выделить на покупку автомобиля вдвое меньше человек – 36 процентов.

40 процентов жителей Эстонии скорее рассматривают автомобили стоимостью 10 000 – 30 000 евро. В Латвии такой ответ дали 25 процентов респондентов, а в Литве – 21 процент.

Согласно исследованию Citadele, жители Эстонии также более готовы потратиться на особенно дорогие автомобили. Пять процентов респондентов из Эстонии планируют покупку автомобиля стоимостью более 30 000 евро, тогда как в Латвии такой ответ дали два процента участников исследования, а в Литве – четыре процента.

По информации банка Citadele, на данный момент в Эстонии средняя стоимость автомобиля купленного в лизинг автомобиля составляет 18 300 евро, в Латвии – 16 600, и в Литве – 21 100 евро.

«Позитивный факт в том, что наши данные показывают рост интереса к новым автомобилям, ведь до сих пор автопарк стран Балтии был одним из самых возрастных в Европе, а это означает более заметную нагрузку на окружающую среду, – отметила Хакиайнен. – Если в других европейских странах средний возраст автомобиля составляет 10,8 года, то в Эстонии этот показатель равен 14,3».