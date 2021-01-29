Пт, 29.01.2021
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Игорь Калакаускас
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Исследование: 29 процентов жителей Эстонии планируют покупку нового автомобиля

Автомобили на парковке. ФОТО: Getty Images

Как показало исследование, проведенное фирмой Norstat по заказу банка Citadele, в течение ближайших двух лет покупку нового автомобиля планируют 29 процентов жителей Эстонии, при этом значительная часть рассчитывает потратить от 10 000 до 30 000 евро.

Исследование, проведенное по заказу банка Citadele, показало, что 29 процентов жителей Эстонии планируют покупку нового автомобиля в течение двух лет, еще 29 процентов рассчитывают купить машину в течение трех и более лет, а 42 процента в принципе не задумываются о покупке автомобиля.

Из респондентов из Латвии и Литвы сменить автомобиль в течение ближайших двух лет планируют соответственно 31 процент и 34 процента.

«Наши соседи в Латвии и Литве планируют замену автомобиля в более сжатые сроки, чем жители Эстонии, однако гораздо более интересен другой факт, который позволило выявить исследование. Оказалось, что респонденты из Эстонии готовы потратить на автомобиль гораздо больше», – рассказала Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele.

63 процента респондентов из Латвии рассчитывают, что стоимость нового автомобиля составит до 10 000 евро, а в Литве такой же ответ дали 67 процентов участников исследования. Из числа эстонских респондентов такую сумму планируют выделить на покупку автомобиля вдвое меньше человек – 36 процентов.

40 процентов жителей Эстонии скорее рассматривают автомобили стоимостью 10 000 – 30 000 евро. В Латвии такой ответ дали 25 процентов респондентов, а в Литве – 21 процент.

Согласно исследованию Citadele, жители Эстонии также более готовы потратиться на особенно дорогие автомобили. Пять процентов респондентов из Эстонии планируют покупку автомобиля стоимостью более 30 000 евро, тогда как в Латвии такой ответ дали два процента участников исследования, а в Литве – четыре процента.

По информации банка Citadele, на данный момент в Эстонии средняя стоимость автомобиля купленного в лизинг автомобиля составляет 18 300 евро, в Латвии – 16 600, и в Литве – 21 100 евро.

«Позитивный факт в том, что наши данные показывают рост интереса к новым автомобилям, ведь до сих пор автопарк стран Балтии был одним из самых возрастных в Европе, а это означает более заметную нагрузку на окружающую среду, – отметила Хакиайнен. – Если в других европейских странах средний возраст автомобиля составляет 10,8 года, то в Эстонии этот показатель равен 14,3».

Опрос был заказан банком Citadele и проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в сентябре. В каждой стране были опрошены 1000 человек.

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