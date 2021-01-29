Пт, 29.01.2021
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Игорь Калакаускас
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  • Пострадавшие в аварии медики переведены на домашнее лечение
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Пострадавшие в аварии медики переведены на домашнее лечение

Попавший в аварию автомобиль скорой помощи. ФОТО: Elmo Riig

Члены бригады скорой помощи, пострадавшие в четверг днем в аварии в Вильянди, после оказания в больнице первой помощи были отправлены на домашнее лечение. Информацией о состоянии здоровья водителя Honda издание Sakala не располагает.

«Скорая помощь ехала на вызов с высоким приоритетом», - объяснила председатель правления Tartu Kiirabi Вероника Рейнхард. Однако бригада скорой помощи до места назначения так и не добралась, поскольку столкнулась с легковушкой. «К пациенту отправилась вторая бригада, которая оказала ему помощь», - добавила Рейнхард. 

Причины аварии до сих пор неизвестны. Согласно официальной информации полиции, ДТП произошло в 13:22 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Рауа, где 50-летний мужчина за рулем Honda Civic выехал наперерез автомобилю скорой помощи  Volkswagen Kombi. Последним управлял 51-летний мужчина. В результате столкновения Volkswagen оказался во дворе дома по адресу Пярнуское шоссе, 9, где сбил забор, дерево, столб уличного освещения и рекламную вывеску. Водителя  Honda, водителя Volkswagen и двух его пассажиров — 30-летнюю женщину и 43-летнего мужчину — доставили в Вильяндискую больницу.

Вероника Рейнхард подтвердила, что тем же вечером члены бригады скорой помощи были переведены на домашнее лечение. В результате аварии водитель Honda оказался зажат в салоне, спасателям пришлось его оттуда вырезать. О степени его травм ничего неизвестно. 

Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются. Скорость движения автомобиля скорой помощи пока не обнародована, как и то, ехал ли он только с включенным проблесковым маячком или же также работала сирена.

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