Галерея: в Кадриорге опять нашли остов средневекового корабля

По словам археолога Антса Краута, найденный на Кийкри, 6 остов является седьмым историческим деревянным кораблем, обнаруженным в этом районе за шесть лет. «Вероятно, это был корабль, построенный в середине 1700-х годов, точный возраст которого можно будет определить после исследования образцов древесины, проведенного в Тартуском университете. Надземная часть выкопанного остова составляет 13,5 метров в длину и до 4 метров в ширину», - сказал Краут.
«Остов был обнаружен на глубине около 4 метров. Он был засыпан золой, строительным и бытовым мусором, которые были вывезены на это место при обустройстве прибрежной части Кадриорга в 1930-х годах. Да и морская вода в начале ХХ века достигала этого места».
Краут добавил, что, по оценке экспертов Эстонского морского музея, это примерно четверть правого борта большого корабля, то есть приносовая часть правого борта. Мощные ребра и толстые доски указывают на размер, который не уступает большому военному кораблю «Тверь», длиной более 35 метров, покоящемуся на дне моря у пляжа. Однако, в отличие от последнего, в случае с находкой на Кийкри, 6 вся верхняя часть корабля была тщательно разобрана, удалена и, вероятно, использована повторно.
Обычно, когда находят остов корабля, обломки очищают, измеряют и берут образцы древесины. В зависимости от исторической ценности и состояния находки либо оставляют на месте нахождения, либо выкапывают и затапливают в море, либо доставляют в музей.
«Такие находки обычно оставляют на своем месте и засыпают землей. Так будет и с остовом корабля, обнаруженным на Кийкри, 6. Такая древесина недолго хранится на воздухе. Все тщательно задокументировано и будет сохранено для следующих поколений», - сказал археолог.
По словам руководителя Metro Capital Айна Кивисаара, об этой исторической находке будут помнить и застройщик, и будущие владельцы квартир. «Новые дома будут стоять на земле с достойной историей», - сказал Кивисаар. Он напомнил, что и раньше во время строительства в этом районе были обнаружены обломки кораблей. «Ранее в квартале Кийкри на наших строительных площадках были обнаружены три средневековых корабля и еще одно затонувшее судно XVIII века».
Кивисаар подтвердил, что находка не продлит строительные работы: «Мы идем по графику, и первый из двух многоквартирных домов будет завершен весной 2022 года».
Находка интересна еще и тем, что георадар, с помощью которого ранее обследовали эту местность, не указал на возможные обломки корабля. Судя по всему, обнаружить остов судна помешали фундаменты некогда стоявших здесь аттракционов луна-парка.