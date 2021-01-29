Галерея: в Кадриорге опять нашли остов средневекового корабля

По словам археолога Антса Краута, найденный на Кийкри, 6 остов является седьмым историческим деревянным кораблем, обнаруженным в этом районе за шесть лет. «Вероятно, это был корабль, построенный в середине 1700-х годов, точный возраст которого можно будет определить после исследования образцов древесины, проведенного в Тартуском университете. Надземная часть выкопанного остова составляет 13,5 метров в длину и до 4 метров в ширину», - сказал Краут.

«Остов был обнаружен на глубине около 4 метров. Он был засыпан золой, строительным и бытовым мусором, которые были вывезены на это место при обустройстве прибрежной части Кадриорга в 1930-х годах. Да и морская вода в начале ХХ века достигала этого места». 31

Краут добавил, что, по оценке экспертов Эстонского морского музея, это примерно четверть правого борта большого корабля, то есть приносовая часть правого борта. Мощные ребра и толстые доски указывают на размер, который не уступает большому военному кораблю «Тверь», длиной более 35 метров, покоящемуся на дне моря у пляжа. Однако, в отличие от последнего, в случае с находкой на Кийкри, 6 вся верхняя часть корабля была тщательно разобрана, удалена и, вероятно, использована повторно.

Обычно, когда находят остов корабля, обломки очищают, измеряют и берут образцы древесины. В зависимости от исторической ценности и состояния находки либо оставляют на месте нахождения, либо выкапывают и затапливают в море, либо доставляют в музей.

«Такие находки обычно оставляют на своем месте и засыпают землей. Так будет и с остовом корабля, обнаруженным на Кийкри, 6. Такая древесина недолго хранится на воздухе. Все тщательно задокументировано и будет сохранено для следующих поколений», - сказал археолог. 31

По словам руководителя Metro Capital Айна Кивисаара, об этой исторической находке будут помнить и застройщик, и будущие владельцы квартир. «Новые дома будут стоять на земле с достойной историей», - сказал Кивисаар. Он напомнил, что и раньше во время строительства в этом районе были обнаружены обломки кораблей. «Ранее в квартале Кийкри на наших строительных площадках были обнаружены три средневековых корабля и еще одно затонувшее судно XVIII века».

Кивисаар подтвердил, что находка не продлит строительные работы: «Мы идем по графику, и первый из двух многоквартирных домов будет завершен весной 2022 года».