Санкции против Huawei помогли Apple вернуться на второе место среди крупнейших производителей смартфонов

Как напоминает The Verge в 2019 году Huawei впервые превзошла Apple на мировом рынке смартфонов, однако этот успех был недолгим - санкции со стороны США серьезно ударили по бизнесу китайской компании. Так, по данным Counterpoint в 2020 году продажи Huawei составили 187,7 млн устройств, сократившись на 21% по сравнению с 2019 годом. В то же время Samsung и Apple продали 255,7 (-14%) и 201,1 (+3%) млн устройств соответственно. Доля Samsung, Apple и Huawei на рынке в прошлом году составила 19, 15 и 14% против 20, 13 и 16% годом ранее.

Отметим также, что занявшая 4-е место на рынке с долей 11% компания Xiaomi в прошлом году воспользовалась трудностями Huawei и нарастила продажи на 17% (со 124,7 млн до 145,8 млн устройств).

Что же касается рынка в целом, то в Counterpoint считают, что всего в прошлом году производители поставили на рынок 1,33 млрд смартфонов, на 10% меньше, чем годов ранее. В Canalys считают, что на фоне пандемии коронавируса поставки сократились лишь на 7% и составили 1,26 млрд смартфонов.