Пт, 29.01.2021
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Март Хельме
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  • В Нарве подросток отравился угарным газом
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В Нарве подросток отравился угарным газом

Датчик угарного газа. ФОТО: Mihkel Maripuu

Поздно вечером в четверг в Нарве подросток отравился угарным газом, его доставили в больницу.

В 23:43 спасателям поступил вызов в многоквартирный дом на проспекте Кангеласте, где находившийся в ванной комнате одной из квартир подросток, по предварительным данным, отравился угарным газом.

Спасатели зафиксировали в ванной высокое содержание угарного газа и передали пострадавшего скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Спасатели немедленно отключили находившийся в ванной газовый обогреватель и запретили жильцам пользоваться им до вызова техников. В ванной отсутствовал датчик угарного газа.

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