В Нарве подросток отравился угарным газом
Поздно вечером в четверг в Нарве подросток отравился угарным газом, его доставили в больницу.
Поздно вечером в четверг в Нарве подросток отравился угарным газом, его доставили в больницу.
В 23:43 спасателям поступил вызов в многоквартирный дом на проспекте Кангеласте, где находившийся в ванной комнате одной из квартир подросток, по предварительным данным, отравился угарным газом.
Спасатели зафиксировали в ванной высокое содержание угарного газа и передали пострадавшего скорой помощи, которая доставила его в больницу.
Спасатели немедленно отключили находившийся в ванной газовый обогреватель и запретили жильцам пользоваться им до вызова техников. В ванной отсутствовал датчик угарного газа.