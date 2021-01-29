Лаанет: ситуация с безопасностью показывает, что угроза исходит с Востока

Зарубежные миссии - это одно очень мощное оружие

Обучение гражданской обороне могло бы стать обязательным в школах

В студии спецпередачи «Министр между двух огней» Postimees TV побывал министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ), который ближайшие два год будет отвечать за государственную безопасность.

Неле Куллеркупп: Давайте вернемся назад, в конец прошлого года. Среди предложений о поправках, связанных с реформой брака, в глаза бросилось и написанное вами. Вопрос звучал так: «Должна ли Эстония выйти из НАТО?» EKRE из-за этого хотела снять вас с должности заместителя председателя парламентской комиссии по государственной обороне, и теперь, всего месяц спустя, вы стали министром обороны. Вы раскаиваетесь в том происшествии?

- Видите, желание EKRE сбылось — я ушел с поста заместителя председателя комиссии, правда, в правительство. Но мы должны смотреть на все это в целом. Два года министры и председатель одной партии оскорбляли разные группы общества, не подчинялись парламентскому контролю, и для чего вообще затеяли эту историю с референдумом о браке? Было же ясно, что это не сама важная проблема общества. Поскольку была запущена явная «нет»-кампания, то все вопросы нашей партии были выстроены таким образом, чтобы их можно было задать народу, но ответ логически на все был бы «нет».

Хенри-Лаури Аллик: Многих людей это задело, было ли это уместным?

- Этот вопрос мог задеть только тех, кто хотел быть задетыми. Самым сильным союзником Эстонии является НАТО — так есть и так будет. Это же совершенно ясно.

Аллик: Ekspress написал, что вас назначили на должность генералы из вашей же фракции Антс Лаанеотс и Йоханнес Керт, так и было или вы сами предложили свою кандидатуру?

- Разве я похож на человека, который будет что-то предлагать? Я думаю, что нет. Это действительно очень большая честь, если все было именно так и у меня есть поддержка генералов. Они действительно самые крупные эксперты в Эстонии в этой области. И снова, то чем я занимался в комиссии по государственной обороне, своей партии и, естественно, в Рийгикогу, получило поддержку высших, теперь, правда, уже в отставке, генералов. Но я не отвечу на вопрос: поддерживали они меня или нет, об этом нужно спросить у них.

Куллеркупп: Какие отношения у вас с коалиционными партнерами и бывшей своей Центристской партией? Вспомним 2012 год, почему вас исключили из партии?

- Меня по сути вышвырнули, а не исключили. Меня выгнал из-за того, что я не согласился с тем, что тогдашний председатель партии — Эдгар Сависаар — просил денег у России.

Куллеркупп: Какие отношения у вас с Центристской партией сейчас?

- С людьми отношения совершенно нормальные. Разные с разными людьми. С некоторыми плотные, с некоторыми очень плотные. В действительности сегодняшняя Центристская партия по своему руководящему составу совсем другая и ведет себя иначе, чем тогда.

Министр обороны Калле Лаанет. ФОТО: Sander Ilvest

Аллик: Чем политика обороны вашего правительства будет отличаться от политики прошлого правительства?

- Я считаю, что самой большой ценностью Эстонии является то, что политика безопасности не отличается. Это последовательная деятельность для того, чтобы Эстония по-прежнему была защищена и была защищена и в будущем. Почему? Если мы посмотрим на политику обороны, то влияние принятых в ней решений — это дело не полугода и даже не года, речь идет о десятилетиях и больше. Если мы посмотрим на оборонное планирование, то у нас имеется десятилетний план развития и у нас имеется четырехлетний цикл развития. Все то, что происходит в политике обороны, не побоюсь сказать, имеет очень долгосрочные перспективы, например, восстановление какой-то обороноспособности или приобретение чего-то. Все эти решения в любом случае принимаются на годы.

Аллик: У вас имеются два года, в чем заключаются ваши самые крупные идеи, которые вы хотели бы реализовать за это время?

- [Создать] синергию между министерствами, что, конечно, принесло бы лучший результат и, может быть, за меньшие деньги. Конечно, исходящие из планов развития и вписанные в коалиционный договор повышение морской и воздушной обороноспособности, естественно, лучшая комплектация второй бригады. И дальше должна иметься большая идея, что Эстония защищена через масштабную оборону и наши жители все больше готовы внести свой вклад в оборону страны, они понимаю, насколько оборона страны важна и, естественно, наши союзники. И НАТО, и другие партнеры — Северные страны — или наши соседи Латвия-Литва.

Аллик: У прошлой коалиции с военными в прямом смысле слова возникло столкновение, поскольку EKRE начала, скажем так, отдавать приказы, какие направления нужно развивать. Как у вас, будете слушать советы Мартина Херема или Кусти Сальма, или сами попытаетесь силой развивать оборону страны?

- Конечно, я буду слушать генерала Херема и Кусти Сальма и, конечно, я буду слушать многих других специалистов в данной области, но решения принимаю я, вместе с правительством.

Аллик: Если в прежнем коалиционном договоре было написано, что поддерживают развитие отношений во всем регионе, в том числе, с Россией, то в вашем договоре Россия не упомянута ни словом. Нужно ли поддерживать с ней хорошие отношения?

- Сегодняшняя ситуация с безопасностью показывает, что наша основная угроза может исходить все же с востока, то есть из России. А теперь посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент России по-прежнему вкладывается в армию. Народ может быть бедным, голодным, а сюда денег хватает. Все эта деятельность, которая направлена не на оборону, а на нападение, понимается просто: где-то или на кого-то могут напасть.

Аллик: То есть развивать хорошие отношения и дружить не нужно?

- В области обороны это делать очень сложно.

Аллик: Командующий Силами обороны, генерал Мартин Херем сказал, что первостепенно важно развивать береговую и морскую обороны трех стран Балтии. Он сказал, что военные стран Балтии одинаково все понимают и согласны с планом, но сначала все нужно объяснить правительствам и политикам. Что вы думаете об этой рекомендации, вы согласились бы договориться об этом с прибалтийскими министрами обороны и выделить на это деньги?

- Когда я носил портфель министра внутренних дел, каждый раз перед поездкой в Брюссель на Совет министров Европейского союза мы тремя прибалтийскими странами обсуждали темы своего региона, общие позиции и защищали это сообща. У нас было значительно больше сил там. Чем больше у нас будет общих мыслей с ближайшими соседями и возможности заниматься ими сообща, тем больше безопасности мы сможем создать. Конечно, я бы согласился с таким планом. Одно большое сообщество может сделать значительно больше, чем три разрозненных части.

Аллик: EKRE пропихнула в правительство финансирование береговой охраны. Что с этим будет?

- Мы спокойно все пересмотрим, определим приоритеты, с которыми пойдем дальше. Я считаю, что это сохранится.

Аллик: Материковая ПВО, которая финансирования еще не получила, как вы к этому относитесь?

- Мы должны смотреть целостную картину. Если мы говорим о материковой ПВО, то это не только системы стрельбы. Это системы связи, люди, обучение, все это — единое целое. Материковая ПВО — это лишь одна часть из того, что нужно рассмотреть, как мы всего этого добьемся. Но, конечно, это необходимо.

Калле Лаанет. ФОТО: Sander Ilvest

Куллеркупп: Вам не кажется, что обучения гражданской обороне могло бы быть больше в школах Эстонии?

- Я только что общался с канцлером министерства по этой теме и сказал, что если сейчас гражданская оборона является лишь добровольной частью программы образования, то мы могли бы обсудить с Министерством образования, можно ли сделать ее обязательной? Мне кажется, что это необходимо.

Куллеркупп: Молодежь проявляет интерес, когда вы об этом рассказываете? Вас удивляет, что они в действительности знают по этой теме очень много, или ситуация противоположная?

- Молодежь разная. У некоторых есть очень четкое понимание, а часть об этом ничего не слышала. Для того чтобы это понимание было как можно более равным, я и считаю, что это могло бы стать обязательной частью школьной программы.

Аллик: Продолжите ли вы развивать идею Марта Хельме о создании кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны, куда завербовано уже 100 человек?

- У нас на принципе добровольности работают многие сферы деятельности, и работа там ведется. Реальность такова, что один человек один день носит шапку помощника полицейского, на второй день надевает шапку морского спасателя, а на третий он уже кайтселийтчик. Это означает то, что у нас в обществе имеется ограниченный ресурс тех, кто на добровольной основе может обеспечивать безопасность. Мы должны четко понимать, что если у нас имеется целостная база данных добровольцев, то в чем они компетентны, что они умеют. Мы знаем, что каждое ведомство рапортует, что у меня имеется Х помощников полицейских, а Кайтселийт говорит, что у него имеется Y кайтселийтчиков. Но если в какой-то момент нам потребуется использовать обе организации, то выяснится, что эти цифры не сходятся, то есть у нас имеется поверхностная картина ситуации. Я считаю, что у нас должно быть общее понимание принципа добровольности о том, кто и что делает, назовем это базой данных.

Тогда возникнет следующий вопрос, какие функции кто выполняет, и какова функция оперативной части внутренней обороны. Не разумнее ли вложить эти 20 миллионов в улучшение работы полиции и пограничной службы, или создадим параллельную структуру с параллельными людьми, которых мы разделяем по обучению, форменной одежде, технике и так далее? Я считаю, что в случае Эстонии кризисный резерв Департамент полиции и погранохраны это просто цель.

Куллеркупп: Миссия в Афганистане заканчивается, положение с Ираком запутанное. Насколько важным вы считаете поиск новых миссий с американцами во время новой администрации США, и как их найти?

- Я лично считаю, что зарубежные миссии — это одно мощное внешнеполитическое оружие в том смысле, что там мы можем себя проявить: не очень просто, но крайне четко, и наших солдат, военных очень высоко ценят в остальном мире. Это крайне серьезный признак нашей обороноспособности и способ заявить о нашей стране.

Калле Лаанет Министр обороны Калле Лаанет. ФОТО: Sander Ilvest Калле Лаанет (55) является министром обороны в правительстве Каи Каллас. Он женат, имеет сына и двух дочерей. В 2005-2012 годах состоял в рядах Центристской партии. В 2014 году вступил в Партию реформ. Карьера 2007–2021 член Рийгикогу 2005–2007 министр внутренних дел 2004–2005 префект Ляэнеской префектуры 2002–2004 префект Таллиннской префектуры 1995–2002 префект Саареской префектуры 1994–1995 старший инспектор инфогруппы по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции 1993–1994 комиссар отдела по борьбе с имущественными преступлениями Центральной криминальной полиции Образование 2001 Международный университет Concordia в Эстонии, юриспруденция 1995 Академия ФБР в США 1988 Таллиннская школа милиции 1983 Таллиннская спортивная школа-интернат

Задачи Министерства обороны Разрабатывает общий план обороны страны Организует международное сотрудничество Готовит мобилизацию и организует ее проведение Организует учет и обучение резервных войск Финансирует и снабжает деятельность Вооруженных сил и Кайтселийта Развивает оборонную промышленность Проверяет деятельность Вооруженных сил и Кайтселийта Составляет законопроекты соответствующих правовых актов