Пт, 29.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Лукашенко заявил, что он никого в Белоруссии не боится и ему стыдиться нечего
1 мин для прочтения

Лукашенко заявил, что он никого в Белоруссии не боится и ему стыдиться нечего

Александр Лукашенко. ФОТО: Maxim Guchek/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со студентами в пятницу заявил, что ему нечего стыдиться за свои поступки.

"Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова - ИФ) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам", - заявил Лукашенко. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки", - подчеркнул глава государства.

При этом президент признал, что он "не святой". "Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - заявил Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back