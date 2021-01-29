Лукашенко заявил, что он никого в Белоруссии не боится и ему стыдиться нечего

"Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова - ИФ) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам", - заявил Лукашенко. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки", - подчеркнул глава государства.

При этом президент признал, что он "не святой". "Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - заявил Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.