Строительство памятника Пятсу затягивается, одна из причин — отсутствие подходящего куска гранита

Летом прошлого года жюри конкурса идей решило, что рядом с Национальной оперой «Эстония» в Таллинне установят памятник Пятсу по проекту Тойво Таммика и Верго Верника «Глава государства» (Riigipea), однако художественное воплощение проекта и архитектурное планирование вместе с установкой оказались более сложными и трудоемкими, чем предполагалось, передает Rus.ERR.

«Авторы проекта выяснили, что куска гранита подходящего размера и качества в Эстонии не найти», - отметил Веллисте в ходатайстве, добавив, что его придется заказывать за границей, что будет дороже и займет больше времени.

Затянулась и госзакупка: авторам памятника только 25 января выдали документ, который подтверждает, что их предложение признано соответствующим.

«То, что процедура госзакупки заняла столько времени, вероятно, можно объяснить двумя основными факторами: пандемией Covid-19 и реорганизацией работы соответствующих подразделений Таллиннской горуправы», - пояснил Веллисте, который надеется, что несмотря ни на что, монумент удастся открыть в конце этого года.