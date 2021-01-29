Сборная Эстонии по футболу в марте сыграет товарищеский матч с командой Швеции

Сборные Эстонии и Швеции последний раз встречались в 2018 году. Товарищеский матч, который состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах, завершился ничьей 1:1. У эстонской команды гол забил Хенри Аниер.

В рейтинге ФИФА Швеция находится на 20-м месте, Эстония - на 109-м.

Сборная Швеции летом сыграет в финальном турнире чемпионата Европы. Шведы попали в одну группу с Польшей, Словакией и Испанией.

В марте команда Эстонии проведет два отборочных матча чемпионата мира: 24 марта на таллиннской "А.Ле Кок Арене" с Чехией и три дня спустя - на выезде с Белоруссией.