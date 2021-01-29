Эстония сама себе блокирует получение европейских миллионов

Эстонии пришлось проглотить горькую пилюлю: Европейский Союз урезал финансирование Эстонии из фонда восстановления на 130 миллионов евро. Таким образом, 1,1 миллиарда превратились в неполный миллиард, пишет ERR. Причина такова: у Эстонии дела идут слишком хорошо.

Но деньги, которые должны были начать поступать уже в летние месяцы, могут снова задержаться. В частности, издание Politico писало, что в середине января страны Балтии выступили с совместным заявлением: вложите 1,4 миллиарда средств Rail Baltic в проект, или мы поступим как Польша!

Другими словами, страны Балтии заблокируют денежное вливание на 750 миллиардов евро. Требование возникло отнюдь не неожиданно, поскольку, как пишет газета, именно эти деньги были обещаны странам Балтии в ходе летних переговоров. Позже, однако, было сказано, что этого не будет, деньги на конкретные проекты так не бронируются. Тогда прибалтийские страны начали протестовать.

Нынешнее правительство еще не сообщало, намерено ли оно придерживаться заявления или отозвать его. Директор по европейским делам Государственной канцелярии Клен Яэратс сказал, что создание Rail Baltic является совместным решением Европейского совета.

Установление прочных связей с Европой, в том числе ускорение строительства Rail Baltic, также является одной из целей нового правительства, изложенных в соглашении о сотрудничестве.

«Ясно, что модель финансирования бюджета ЕС, который скоро истечет, не позволяет построить соединение к середине десятилетия, и для этого требуются дополнительные средства», - сказал Яэратс.

«В настоящее время с Европейским парламентом обсуждаются принципы использования механизма соединения Европы (CEF), и мы надеемся, что они скоро будут успешно завершены. Для Эстонии, Латвии и Литвы соглашение по CEF прошлым летом было очень важным пунктом в договоре о долгосрочном бюджете ЕС и плане перезапуска, где также планируется финансировать проект Rail Baltic. Rail Baltic - это стратегически важный проект для стран Балтии, который объединит нас с Европой и поможет достичь климатических целей в области транспорта», - сказал Яэратс.

Разумные проекты могут получать деньги из фонда восстановления, и во многих случаях указываются проценты, например, 37 процентов денег, полученных Эстонией, должны идти на "зеленый поворот", а 20 процентов - на цифровой переход. Возможно и получение аванса в размере 13 процентов. Например, план правительства по строительству Таллиннской больницы вызвал довольно много споров, поскольку в прошлом из Европейской комиссии пришел отрицательный ответ на этот проект.

У правительства есть время немного доработать проекты, так как предложения должны быть отправлены в Брюссель до конца апреля. Решение, вероятно, ожидается к июлю.

Экономический советник эстонского представительства Европейской комиссии Аве Шанк-Лукас объяснила, что получение денег также связано с требованиями реформы Европейского Союза. В настоящее время Германия находится в тяжелом положении, так как поскольку там не было выявлено никаких усилий по реформированию, Европейская комиссия заморозила выделение средств Германии до тех пор, пока последняя не исправится, пишет Handelsblatt. Ни одна страна пока официально не представила свои проекты, но можно заранее обсудить все с комиссией, чтобы потом не было сюрпризов.

Реформа означает постоянные изменения, которые касаются ежегодных рекомендаций Совета Европы стране. У Эстонии должны быть выполнены требования за последние два года - или, по крайней мере, должно быть указано, как она планирует их выполнить.

Относительно 2020 года было отмечено, что в связи с кризисом государство должно расширить пособия по безработице, стимулировать инвестиции и обеспечить адекватное финансирование малых и средних предприятий, а также создать эффективную систему мониторинга по борьбе с отмыванием денег. В последнем случае усилия были оценены как недостаточные.

В позапрошлом году от Эстонии требовали структурного равновесия правительственного сектора - об этом можно забыть, потому что с наступлением коронакризиса погоня за фискальным балансом была остановлена - весь пар, образно говоря, уходит на выход из кризиса.

Кроме того, было рекомендовано решить проблему нехватки навыков, улучшить систему социальной защиты, сократить гендерный разрыв в оплате труда и сделать заработную плату более прозрачной. В вопросе инвестиций Эстонии рекомендовали обратить взоры на транспортную и энергетическую инфраструктуру.