Лицо недели ⟩ Как укололи генконсула?

В этой истории прекрасно все: от очень вовремя поступившей к журналистам информации до непатриотичного отношения к производителю вакцины и ситуации с вакцинацией в целом. Что мы имели в исходнике? Мир измучился, все ждут конца этой домашне-окопной эпопеи, открытия границ, возможности вздохнуть полной грудью, восстановить бизнес, снять маски и вернуться в милое доковидное время, когда медицинская статистика не была похожа на сводки с фронтов с числом раненых и убитых. Положить конец этому должна вакцина, которая стала главной валютой и козырем в политической и экономической жизни мира.

С одной стороны бьются производители лекарств, разработавшие вакцину, запустившие ее в производство и теперь пытающиеся урвать лишний миллиард, поскольку товар горячий и страшно ходовой. Экономическая мотивация тут понятна: плох тот бизнесмен, который имел возможность получить условный евро, но удовлетворился 99 центами. Морально-этическая сторона выводит из себя тех, кого в данной ситуации пытаются наколоть. На разработку вакцины Евросоюз выделил два с половиной миллиарда евро, заключил определенные договоры по конкретной цене, ожидая отдачи, соизмеримой вкладу, но сегодня перед носом ЕС крутят фигу и перенаправляют изобретенную в том числе и на европейские средства вакцину в страны, готовые заплатить больше, чем было оговорено в процессе честных переговоров. Вы бы не возмутились?

Разработчики вакцины тоже возмущены, потому что они-то рассчитали, что из одной баночки вакцины можно добыть пять доз, а хитроумные врачи решили, что если поскрести правильной иголочкой по стенкам, то доз может стать даже шесть. Производители встрепенулись: «Караул, грабят», мир удивился: «Но вы же сами там у себя разливаете и говорите, сколько стоит?» Тут сразу возникает другой пример, когда с семьи одноногих за пару обуви требуют, как за две, потому что пара предназначена для одного человека, а в нее смогли обуться сразу двое.

И ладно бы деньги: историю осложняет политика. Кроме США и Британии, вакцину придумали еще россияне и китайцы. Последние двое - «хайли лайкли» - придумали что-то не то, а потому и при бешеном дефиците на их продукцию смотрят, морща носы и лобики. Что только про «Спутник-V» не говорили, пока не сошлись во мнении, что уколотых будут признавать уколотыми, но саму вакцину, которая могла бы решить вопрос дефицита, пропустят только потом… И это "потом" тонет в тумане вместе с известными ежиком и лошадкой.

Одним словом, в мире все ждут, но вакцины не хватает. Любой дефицит в итоге становится элитным товаром, что начало происходить и у нас. Дня не проходит, чтобы не вскрылись истории с вакцинацией без очереди. Все оправдываются, краснеют, мычат и… продолжают колоть. И тут такой шикарный подарок: генеральный консул РФ в Нарве вне очереди и непатриотично, вооружившись пакетом, из которого звенело аж до Таллинна, получил свой второй укол Pfizer. Кто одарил редакцию информацией о перемещениях и делах российского дипломата? Тут, вероятно, долго намекать не нужно, поскольку хорошо известно, что журналистов в Ида-Вирумаа немного, поймали генкосула вообще не местные, а присматривать за российскими дипломатами известно кому по работе положено.

Врачу теперь достанется, хотя с трудом верится, что он сделал это по собственной инициативе, утащив из холодильника дозу, которая хранится при температуре -70 и очень скоро скисает после разморозки. Генконсул, который уже в понедельник отбывает на родину, теперь, видимо, должен будет объяснять, почему укололся не отечественным «Спутником», а импортным Pfizer. СМИ собрали свои клики, но мало кто обратил внимание на то, что человек-то действительно болен, а медицинские работники не стоят в очереди, чтобы получить свой укол, поскольку скептиков хватает и среди людей в халатах, то есть теоретически вакцина есть - и ее нужно использовать.

И что мы имеем на выходе? Неприятное послевкусие и лицо нездорового генконсула, которого знатно укололи. А еще хорошую рекламу западной вакцины, которую раздают бонзам через черный ход, причем даже тем, кто имеет возможность зайти через главный и получить такую же, но отечественную на законных основаниях. Но импортное-то всегда вкуснее отечественного!