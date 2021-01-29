Украина не будет регистрировать российскую вакцину от COVID-19

По его словам, одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации препарата. "Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - подчеркнул министр.

При этом вакцинация в Украине начнется в феврале, как и планировалось, заверил Степанов. Украинский министр осудил заявления ряда политиков о "призрачных шансах" на своевременное начало вакцинации. Первый этап кампании предполагает прививки почти 370 тысяч человек, заявил ранее глава украинского Минздрава.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался против использования в Украине российской вакцины против Covid-19 из-за пропагандистского фактора, напоминает "Интерфакс". "Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины<...> даже если бы она была действенна", - сказал Кулеба 12 января в эфире телеканала "1+1".