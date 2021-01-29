Видео ⟩ Журналисты побывали во «дворце Путина» и остались разочарованы

«Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, все находится в нулевом этапе строительства», - говорится 29 января в ролике Telegram-канала Mash.

Главный редактор Максим Иксанов отметил, что журналистам якобы просто удалось найти «проводника», которым оказался представитель технического надзора. Строитель несколько раз отказывался, однако затем почему-то согласился взять на объект посторонних людей.

Корреспондентам разрешили снять дворец снаружи и внутри. Ворот с двуглавым орлом у парадного входа не было. Иксанов отмечает, что везде «куча рабочих», которые не торопятся работать.

В комнате, которая фигурирует в расследовании как кальянная, расположился склад, где строители хранят свою одежду и инвентарь. «Комната грязи» нашлась рядом с бассейном. «Грязи тут не больше, чем в любом другом помещении», — резюмировал посетитель дворца. Далее он осмотрел «мемную локацию» аквадискотеку, которую строители, по его словам, называют просто «фонтан». «Бассейн с местом для бара», — так Иксанов описал увиденное. В помещении театра «уже видны наметки будущей сцены». Посетитель объекта также признался, что были комнаты, предназначение которых осталось для него загадкой.

Проводник заявил, что строительство будет закончено через пять-шесть лет.

Mash так и не установил владельца дворца. Журналисты отмечают, что оказались разочарованы увиденным.

Соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Ролик посмотрели уже почти 100 миллионов раз. В видео расследователи якобы использовали полученный от подрядчика «детальный архитектурный план» дворца, по которому они воссоздали внешнее и внутреннее убранство. «Мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры», — так сам Алексей Навальный прокомментировал методы их работы.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел видеоподборки. Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике у него самого или его родственников.