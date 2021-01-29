Olerex в этом году откроет семь новых станций обслуживания: смотрите, где они расположатся

Сегодня предприятие открыло новую станцию ​​полного обслуживания в Раквере напротив центра Põhjakeskus.

"Мы единственный крупный продавец топлива, который в последнее время ежегодно строил и открывал новые заправочные станции", - отметила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

В этом году Olerex построит новые станции полного обслуживания в Таллинне на Линну теэ, в Раквере возле Põhjakeskus, в центре Отепя и в Ида-Вирумаа в Ийсаку, а также на пограничном пункте Икла. Кроме того, ведется подготовка к строительству двух крупных станций полного обслуживания в окрестностях Таллинна. Прошлым летом компания Olerex открыла новую станцию ​​обслуживания в Тарту, в Квиссентали, а в середине октября – в Килинги-Нымме.

Автозаправочная станция Тырремяэ, открытая сегодня в Раквере неподалеку от центра Põhjakeskus, основана на новой концепции Olerex. Здесь есть все необходимое для водителей и автомобилей: 95 и 98 бензин, дизельное топливо, AdBlue, автомобильный газ LPG, омывающая жидкость из колонки и автомойка. Клиентов ждут кафе, холодный буфет, магазин с широким выбором продуктов питания и товаров первой необходимости, а также просторная зона отдыха.