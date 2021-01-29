Пт, 29.01.2021
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Юрген Лиги
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  • В Хааберсти в цепную аварию попали четыре автомобиля и автобус
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Фото ⟩ В Хааберсти в цепную аварию попали четыре автомобиля и автобус

В 11:22 в полицию сообщили, что на улице Мооналао в Хааберсти произошла цепная авария, участниками которой стали четыре автомобиля и городской автобус SCANIA.

В автобусе на момент столкновения пассажиров не было. Скорая помощь доставила в больницу двух человек из легковых автомобилей, пишет Postimees.

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