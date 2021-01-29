В таллиннском парке появится многофункциональный уличный тренажерный зал

«Поддержание и укрепление, как физического, так и душевного здоровья в нынешнее время особенно важно. Тренажеры в парке Туви предлагают возможность активно провести время на свежем воздухе и потренироваться. Инвентарь зала на открытом воздухе не уступает профессиональным тренажерным залам и подходит для людей всех возрастов. Кроме этого, один из тренажеров предназначен специально для людей с особыми потребностями. Поэтому ждем весной всех желающих», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.