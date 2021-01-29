Пт, 29.01.2021
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Игорь Калакаускас
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  • В таллиннском парке появится многофункциональный уличный тренажерный зал
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В таллиннском парке появится многофункциональный уличный тренажерный зал

Парк Туви. ФОТО: Eero Vabamägi

Управа района Кесклинн заключила договор с фирмой Inseneriteenused на строительство в парке Туви многофункционального тренажерного зала на открытом воздухе.

«Поддержание и укрепление, как физического, так и душевного здоровья в нынешнее время особенно важно. Тренажеры в парке Туви предлагают возможность активно провести время на свежем воздухе и потренироваться. Инвентарь зала на открытом воздухе не уступает профессиональным тренажерным залам и подходит для людей всех возрастов. Кроме этого, один из тренажеров предназначен специально для людей с особыми потребностями. Поэтому ждем весной всех желающих», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. 

Уличный тренажерный зал будет оборудован десятью тренажерами, которые подходят как для тренировки определенных мышечных групп, так и для упражнений на общее укрепление физической силы. 

Согласно договору, фирма Inseneriteenused OÜ обязуется доставить в парк Туви необходимые тренажеры, а также установить их и настроить. Строительство уличного тренажерного зала происходит по эскизному проекту фирмы Lootusprojekt OÜ. Готовый тренажерный зал должен быть передан Управе района Кесклинн не позднее 15 мая. 

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