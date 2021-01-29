В мустамяэском магазине Prisma начинается ремонт

Во время ремонта магазин будет открыт, но будут временно закрываться для посетителей зоны, где на этот момент проводятся ремонтные работы.

По словам регионального менеджера Prisma Eesti Теэму Килпия, изменения коснутся размещение продуктов питания и промышленных товаров, ассортимента и общего внешнего вида магазина. Аналогичному обновлению уже подверглись два других магазина сети - Rocca al Mare и Lasnamäe.

Сети Prisma Peremarket в общей сложности принадлежат девять магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве, которые вместе со вспомогательным подразделением дают работу почти 900 людям.

Prisma Peremarket принадлежит торговой группе S-Grupp, которая действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.