Эстония обещала вакцинировать всех зарубежных дипломатов, но россиянин успел вне очереди

В вакцинации иностранного дипломата самой по себе нет ничего противозаконного. «14 января 2021 года МИД разослал англоязычный циркуляр с нотой, которым мы известили аккредитованных в Эстонии дипломатов о том, что Эстония решила позволить находящимся здесь дипломатам и членам их семей старше 16 лет вакцинироваться на месте», - объяснила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Кристина Отс.
То есть, Юрия Грибкова привили на законных основаниях, если бы не одно но: «В ноте также указано, что учитывается действующий в Эстонии план вакцинации, который предусматривает прежде всего вакцинацию работников здравоохранения, работников по уходу, людей старше 70 лет и еще некоторых групп риска. После этого вакцинируются работники передовой и поставщики жизненно важных услуг».
Таким образом, дипломаты всех стран, работающие в Эстонии, могли получить свою вакцину вместе с остальным населением страны, а это, как указано и в ноте, начнется только после того, как вакцины будет поставлено достаточно много. Когда? Этот вопрос и детали неизвестны и открыты пока и для обычных жителей страны, и для дипломатов.
Между тем, в МИДе отметили: «Эстония приняла принципиальное решение позволить вакцинацию всем постоянно находящимся в стране людям, вне зависимости от их гражданства, поскольку вирус не спрашивает ни о гражданской принадлежности, ни о занимаемой должности и заражает вне зависимости от цвета паспорта и наличия медицинской страховки. Дипломаты тоже являются постоянно проживающими в Эстонии людьми, которые в случае заражения становятся опасными и нуждаются в такой же медицинской помощи на территории страны».
Отс еще раз отметила, что никаких уточнений по поводу времени вакцинации в ноте не было: «Было подчеркнуто, что мы следуем действующему в Эстонии плану вакцинации».
Кстати, и находящиеся за рубежом эстонские дипломаты подчиняются плану вакцинации нашей страны: «При необходимости они будут вакцинированы в Эстонии, если окажутся здесь, в противном случае мы будем просить об их вакцинации в стране пребывания». Необходимо также отметить, что на такую же любезность эстонские дипломаты, находящиеся, например, в России, рассчитывать не смогут: «Вакцинация за рубежом возможна лишь в том случае, если есть возможность обеспечить вакциной, одобренной Европейским департаментом лекарств». То есть «Спутник V» нашим дипломатам пока не грозит и не светит. По крайней мере, до тех пор, пока европейский департамент эту вакцину не лицензирует.