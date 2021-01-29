НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? ⟩ Спрос на покупку жилья растет, а предложений все меньше

Большинство людей ищут большие квартиры с высококачественной отделкой для себя и инвестируют в еще более интересные и особенные жилые помещения. Хотя снижение количества предложений в начале года является нормальным, их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 20 процентов, причем период снижения начался в последние месяцы прошлого года.
Неопределенность препятствует принятию решения о продаже
Первая причина - неуверенность в завтрашнем дне. Они не решаются продавать, потому что коронакризис и все, что с ним связано, лишает людей уверенности.
Еще одна причина - отсутствие интереса инвесторов к продаже своих квартир. Первый страх на рынке аренды был преодолен, и для квартир, которые ранее предлагались для краткосрочного проживания, были найдены долгосрочные арендаторы.
В-третьих, возникают вопросы, есть ли что-нибудь новое и интересное для покупки за деньги, полученные от продажи существующего жилья.
Покупательский интерес растет
Если продавцов пугает неопределенность, то потенциальные покупатели все чаще готовы инвестировать имеющиеся деньги в недвижимость, увеличивать уже существующий портфель объектов или начинать деятельность начинающего наймодателя. Конечно, никуда не делись и ищущие жилье для себя, и среди них выделяются многодетные семьи, находящиеся в поиске более качественного жилого пространства.
Кроме того, среди покупателей все чаще встречаются возвращающиеся в Эстонию из-за границы и иностранцы, которые считают Эстонию прекрасным местом для жизни, а местные ограничения из-за коронавируса более мягкими, чем в их родной стране.
Также есть много тех, кто хочет инвестировать свои деньги, опасаясь инфляции. Понятно, что хранение денег на банковском счете давно не окупается.
Наконец, стоит отметить, что, несмотря на высокий спрос на хорошие квартиры, это не обязательно означает резкий рост цен. Покупатели также взвешивают свои решения и учитывают все, что может случиться в наше непростое время.