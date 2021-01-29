НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? ⟩ Спрос на покупку жилья растет, а предложений все меньше

Большинство людей ищут большие квартиры с высококачественной отделкой для себя и инвестируют в еще более интересные и особенные жилые помещения. Хотя снижение количества предложений в начале года является нормальным, их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на 20 процентов, причем период снижения начался в последние месяцы прошлого года.

Неопределенность препятствует принятию решения о продаже

Первая причина - неуверенность в завтрашнем дне. Они не решаются продавать, потому что коронакризис и все, что с ним связано, лишает людей уверенности.

Еще одна причина - отсутствие интереса инвесторов к продаже своих квартир. Первый страх на рынке аренды был преодолен, и для квартир, которые ранее предлагались для краткосрочного проживания, были найдены долгосрочные арендаторы.

В-третьих, возникают вопросы, есть ли что-нибудь новое и интересное для покупки за деньги, полученные от продажи существующего жилья.

Покупательский интерес растет

Если продавцов пугает неопределенность, то потенциальные покупатели все чаще готовы инвестировать имеющиеся деньги в недвижимость, увеличивать уже существующий портфель объектов или начинать деятельность начинающего наймодателя. Конечно, никуда не делись и ищущие жилье для себя, и среди них выделяются многодетные семьи, находящиеся в поиске более качественного жилого пространства.

Кроме того, среди покупателей все чаще встречаются возвращающиеся в Эстонию из-за границы и иностранцы, которые считают Эстонию прекрасным местом для жизни, а местные ограничения из-за коронавируса более мягкими, чем в их родной стране. 2

Также есть много тех, кто хочет инвестировать свои деньги, опасаясь инфляции. Понятно, что хранение денег на банковском счете давно не окупается.