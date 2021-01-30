От редакции ⟩ Надо ли это кому-нибудь кроме радикалов?

Причина очевидна – войдя в коалицию с Партией реформ, которой они долгое время себя противопоставляли, центристы, с одной стороны, заложили основу для долговременного и масштабного общественного согласия (ни одна из этих партий не радикальна, обе пользуются значительной поддержкой населения), с другой – этот консенсус, кажется, достигается за счет русской части их электората.

Дело даже не в том, что у русских Партия реформ ассоциируется исключительно с Бронзовой ночью (круг тех, кто до сих пор переживает ее как глубокую травму, достаточно ограничен и специфичен). И даже, наверное, не в том, что, избавившись от давления ультраконсерваторов, центристы вдруг стали исповедовать нормальные европейские ценности – не так сильно они заботят среднестатистическое большинство. Проблема в граблях, вновь замаячивших на горизонте.

Русская школа для эстонской политической элиты остается пережитком сегрегации и даже потенциальной угрозой (со всем вытекающими из нее последствиями, включая другое информационное пространство и параноидальную боязнь пятой колонны). Для большинства русских это вопрос национальной идентичности, равноправия, а иногда и просто единственный практически возможный вариант. Да, это политический инструмент, но для одних это только инструмент, для других – естественная часть их жизни, культуры и традиции. И ни один нормальный политик топтаться по этому не станет. Если, конечно, в его цели не входит раскол населения по национальному признаку.

Что мы имеем сейчас? В очередной раз заявленную принципиальную цель увеличить долю эстонского языка в обучении с перспективой полного перехода – в которой нет ничего нового. Гибкие и обтекаемые ответы обеих партий, которые, как и полагается новобрачным, старательно обходят острые углы. Отсутствие конкретных сроков. Практическую невозможность организовать языковой переход здесь и сейчас. Претендующих на русские голоса оппозиционных национал-консерваторов, которые уже атакуют коалиционные партии – в том числе в Ида-Вирумаа. «Отечество», пытающееся уесть центристов в Таллинне (мэр Таллинна неплохо управляет столицей, но так заманчиво вспомнить, чья подпись в том числе стоит на документе о Porto Franco). Настороженность и недоверие со стороны русского населения – которое в перспективе может вылиться либо в поддержку радикалов, либо в политическую апатию (собственно, эти тренды уже сейчас хорошо заметны в социальных сетях).

Надо ли это кому-нибудь кроме радикалов? А если не надо, может быть, все-таки не стоит форсировать процесс, который и без того идет своим чередом? Объявим перемирие и будем потихоньку создавать возможности – ненавязчивые и ненасильственные?