Картина дня: интервью с новым министром обороны, проблемы с распределением европйских миллионов и реакция на случаи вакцинации вне очереди

Министр обороны Калле Лаанет: решения принимаю я!

В студии спецпередачи «Министр между двух огней» Postimees TV побывал министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ), который ближайшие два год будет отвечать за государственную безопасность. Читать далее...

Родители в отчаянии: дочь связалась с плохой компанией, полиция на все закрывает глаза

Каспар - сломленный горем отец 14-летней девочки. Всего несколько лет назад дочь училась на одни пятерки, ходила в художественный кружок и радовала родителей. Однако сейчас она попала в плохую компанию: курит, пьет алкоголь, пропадает из дома на несколько дней и ночей и потеряла всякий интерес к школе. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 691 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6098 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 691, то есть 11,3% от общего количества. Читать далее...

Эстония сама себе блокирует получение европейских миллионов

Когда на прошлой неделе пришло известие о том, что Эстония получит намного меньше денег из средств европейского фонда восстановления, чем планировалось изначально, стало ясно, что впереди нас ждет настоящая полоса препятствий. Читать далее...

Видео 〉 Журналисты побывали во «дворце Путина» и остались разочарованы

Видеоэкскурсия по дворцу в Геленджике, к которому, по мнению Алексея Навального, якобы имеет отношение Владимир Путин, появилась на YouTube. Читать далее...

В Tallink предложили возможное решение проблемы поездок между Эстонией и Финляндией

Судоходная компания Tallink предложила решить проблему закрытой границы с Финляндией обязательным тестом на коронавирус, который бы пассажиры сдавали перед поездкой. Читать далее...

"Снести бы бульдозером эту мастерскую": пенсионеру сломали машину во время ремонта

Если сломанную машину обычно везут в гараж на прицепе, то на этот раз речь пойдет об автомобиле, который приехал в сервис на своих четырех колесах, а вот уехал оттуда уже на буксире. Пожилой житель Вильяндиского уезда рассказал свою пикантную историю в эфире программы Kuuuurija. Читать далее...

Ханно Певкур заразился коронавирусом

Член реформистской фракции Рийгикогу Ханно Певкур заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию. Читать далее...

Мифы и страшилки восстановления старой Нарвы

"Полгода назад я писал об экономической пользе, которую может принести (частичное) восстановление Старой Нарвы. Моя статья вызвала неоднозначную реакцию, причем в большей степени среди самих нарвитян", - пишет в своем мнении Петер Зашев.

Хельме раздосадован случаями вакцинации вне очереди: рыба гниет с головы

По словам бывшего министра финансов, председателя EKRE Мартина Хельме, в скандале с вакцинацией вне очереди неправильно себя повела как канцлер Министерства социальных дел Марика Приске, так и министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

СМИ: имеющий эстонское гражданство житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену

В Пскове суд приговорил жителя города Печоры к семи годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает пресс-служба судов области. Читать далее...

Опрос: в Эстонии сократилась доля сторонников и противников строительства АЭС

Согласно опросу, проведенному в январе Kantar Emor по заказу Fermi Energia, доля сторонников и противников строительства в Эстонии малого модульного реактора упала по сравнению с сентябрем, больше стало тех, кто не имеет четкого мнения по этому вопросу. Читать далее...