Картина дня: освобождение от карантина, интервью с новым министром обороны и недовольство вакцинацией вне очереди

Правительство ввело исключения для переболевших и вакцинированных от коронавируса

Правительство решило сегодня продлить до конца мая действующие требования карантина для больных с диагнозом Covid-19 и их близкоконтактных лиц и предусмотреть исключение, согласно которому на карантин не должны садиться близкоконтактные или пересекшие границу люди, привитые от коронавируса или переболевшие в течение последних шести месяцев. Читать далее...

Правительство одобрило ограничения по всей Эстонии

Правительство Эстонии в пятницу на вечернем заседании в режиме видеоконференции утвердило распоряжение о мерах предотвращения распространения коронавируса. Читать далее...

Министр обороны Калле Лаанет: решения принимаю я!

В студии спецпередачи «Министр между двух огней» Postimees TV побывал министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ), который ближайшие два год будет отвечать за государственную безопасность. Читать далее...

Родители в отчаянии: дочь связалась с плохой компанией, полиция на все закрывает глаза

Каспар - сломленный горем отец 14-летней девочки. Всего несколько лет назад дочь училась на одни пятерки, ходила в художественный кружок и радовала родителей. Однако сейчас она попала в плохую компанию: курит, пьет алкоголь, пропадает из дома на несколько дней и ночей и потеряла всякий интерес к школе. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 691 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6098 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 691, то есть 11,3% от общего количества. Читать далее...

Еще в одной больнице вспышка коронавируса: заразились сотрудники и множество пациентов

Неделю назад выяснилось, что в Раквереской больнице ходит коронавирус. Глава акционерного общества Rakvere haigla Айн Сууркаэв сообщил, что пятеро их сотрудников находятся на домашнем лечении с коронавирусом. Положительный результат на COVID-19 дали также 15 пациентов. Читать далее...

Эстония сама себе блокирует получение европейских миллионов

Когда на прошлой неделе пришло известие о том, что Эстония получит намного меньше денег из средств европейского фонда восстановления, чем планировалось изначально, стало ясно, что впереди нас ждет настоящая полоса препятствий. Читать далее...

Видео 〉 Журналисты побывали во «дворце Путина» и остались разочарованы

Видеоэкскурсия по дворцу в Геленджике, к которому, по мнению Алексея Навального, якобы имеет отношение Владимир Путин, появилась на YouTube. Читать далее...

В Tallink предложили возможное решение проблемы поездок между Эстонией и Финляндией

Судоходная компания Tallink предложила решить проблему закрытой границы с Финляндией обязательным тестом на коронавирус, который бы пассажиры сдавали перед поездкой. Читать далее...

"Снести бы бульдозером эту мастерскую": пенсионеру сломали машину во время ремонта