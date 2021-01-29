Пт, 29.01.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: освобождение от карантина, интервью с новым министром обороны и недовольство вакцинацией вне очереди
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Картина дня: освобождение от карантина, интервью с новым министром обороны и недовольство вакцинацией вне очереди

Пресс-конференция Департамента образования и правительства. ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 января.

Правительство ввело исключения для переболевших и вакцинированных от коронавируса

Правительство решило сегодня продлить до конца мая действующие требования карантина для больных с диагнозом Covid-19 и их близкоконтактных лиц и предусмотреть исключение, согласно которому на карантин не должны садиться близкоконтактные или пересекшие границу люди, привитые от коронавируса или переболевшие в течение последних шести месяцев. Читать далее...

Правительство одобрило ограничения по всей Эстонии

Правительство Эстонии в пятницу на вечернем заседании в режиме видеоконференции утвердило распоряжение о мерах предотвращения распространения коронавируса. Читать далее...

Министр обороны Калле Лаанет: решения принимаю я!

В студии спецпередачи «Министр между двух огней» Postimees TV побывал министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ), который ближайшие два год будет отвечать за государственную безопасность. Читать далее...

Родители в отчаянии: дочь связалась с плохой компанией, полиция на все закрывает глаза

Каспар - сломленный горем отец 14-летней девочки. Всего несколько лет назад дочь училась на одни пятерки, ходила в художественный кружок и радовала родителей. Однако сейчас она попала в плохую компанию: курит, пьет алкоголь, пропадает из дома на несколько дней и ночей и потеряла всякий интерес к школе. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 691 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6098 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 691, то есть 11,3% от общего количества. Читать далее...

Еще в одной больнице вспышка коронавируса: заразились сотрудники и множество пациентов

Неделю назад выяснилось, что в Раквереской больнице ходит коронавирус. Глава акционерного общества Rakvere haigla Айн Сууркаэв сообщил, что пятеро их сотрудников находятся на домашнем лечении с коронавирусом. Положительный результат на COVID-19 дали также 15 пациентов. Читать далее...

Эстония сама себе блокирует получение европейских миллионов

Когда на прошлой неделе пришло известие о том, что Эстония получит намного меньше денег из средств европейского фонда восстановления, чем планировалось изначально, стало ясно, что впереди нас ждет настоящая полоса препятствий. Читать далее...

Видео 〉 Журналисты побывали во «дворце Путина» и остались разочарованы

Видеоэкскурсия по дворцу в Геленджике, к которому, по мнению Алексея Навального, якобы имеет отношение Владимир Путин, появилась на YouTube. Читать далее...

В Tallink предложили возможное решение проблемы поездок между Эстонией и Финляндией

Судоходная компания Tallink предложила решить проблему закрытой границы с Финляндией обязательным тестом на коронавирус, который бы пассажиры сдавали перед поездкой. Читать далее...

"Снести бы бульдозером эту мастерскую": пенсионеру сломали машину во время ремонта

Если сломанную машину обычно везут в гараж на прицепе, то на этот раз речь пойдет об автомобиле, который приехал в сервис на своих четырех колесах, а вот уехал оттуда уже на буксире. Пожилой житель Вильяндиского уезда рассказал свою пикантную историю в эфире программы Kuuuurija. Читать далее...

Ханно Певкур заразился коронавирусом

Член реформистской фракции Рийгикогу Ханно Певкур заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию. Читать далее...

Мифы и страшилки восстановления старой Нарвы

"Полгода назад я писал об экономической пользе, которую может принести (частичное) восстановление Старой Нарвы. Моя статья вызвала неоднозначную реакцию, причем в большей степени среди самих нарвитян", - пишет в своем мнении Петер Зашев.

Хельме раздосадован случаями вакцинации вне очереди: рыба гниет с головы

По словам бывшего министра финансов, председателя EKRE Мартина Хельме, в скандале с вакцинацией вне очереди неправильно себя повела как канцлер Министерства социальных дел Марика Приске, так и министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

СМИ: имеющий эстонское гражданство житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену

В Пскове суд приговорил жителя города Печоры к семи годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает пресс-служба судов области. Читать далее...

Опрос: в Эстонии сократилась доля сторонников и противников строительства АЭС

Согласно опросу, проведенному в январе Kantar Emor по заказу Fermi Energia, доля сторонников и противников строительства в Эстонии малого модульного реактора упала по сравнению с сентябрем, больше стало тех, кто не имеет четкого мнения по этому вопросу. Читать далее...

Эстония обещала вакцинировать всех зарубежных дипломатов, но россиянин успел вне очереди

История с вакцинацией генерального консула РФ в Нарве Юрия Грибкова наделала много шума. Российский дипломат, украдкой привитый вакциной Pfizer в эстонской больнице, — спекуляция и коррупция? Читать далее...

Министр Сутть: вернем Эстонию обратно на мировую карту!

Лидерство в сфере инноваций удерживать все сложнее. Чем можно помочь сектору инфотехнологий? Как избежать дальнейшего спада во внешней торговле? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый министр внешней торговли и инфотехнологий Андрес Сутть. Читать далее...

Юри Ратас порекомендовал министру окружающей среды получить высшее образование

Хотя в состав прошлых правительств входили министры без высшего образования, это не является оправданием для нового министра окружающей среды Тыниса Мёльдера, считает председатель Центристской партии Юри Ратас. Читать далее...

YLE: главный источник Алексея Навального в фильме про дворец Путина проживает в Эстонии

По данным YLE, первоисточником скандального документального фильма российского оппозиционера Алексея Навального о предполагаемом дворце президента Владимира Путина является проживающий в Эстонии Сергей Колесников. Читать далее...

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