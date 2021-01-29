Картина дня: освобождение от карантина, интервью с новым министром обороны и недовольство вакцинацией вне очереди
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 января.
Правительство решило сегодня продлить до конца мая действующие требования карантина для больных с диагнозом Covid-19 и их близкоконтактных лиц и предусмотреть исключение, согласно которому на карантин не должны садиться близкоконтактные или пересекшие границу люди, привитые от коронавируса или переболевшие в течение последних шести месяцев. Читать далее...
Правительство Эстонии в пятницу на вечернем заседании в режиме видеоконференции утвердило распоряжение о мерах предотвращения распространения коронавируса. Читать далее...
В студии спецпередачи «Министр между двух огней» Postimees TV побывал министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ), который ближайшие два год будет отвечать за государственную безопасность. Читать далее...
Каспар - сломленный горем отец 14-летней девочки. Всего несколько лет назад дочь училась на одни пятерки, ходила в художественный кружок и радовала родителей. Однако сейчас она попала в плохую компанию: курит, пьет алкоголь, пропадает из дома на несколько дней и ночей и потеряла всякий интерес к школе. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6098 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 691, то есть 11,3% от общего количества. Читать далее...
Неделю назад выяснилось, что в Раквереской больнице ходит коронавирус. Глава акционерного общества Rakvere haigla Айн Сууркаэв сообщил, что пятеро их сотрудников находятся на домашнем лечении с коронавирусом. Положительный результат на COVID-19 дали также 15 пациентов. Читать далее...
Когда на прошлой неделе пришло известие о том, что Эстония получит намного меньше денег из средств европейского фонда восстановления, чем планировалось изначально, стало ясно, что впереди нас ждет настоящая полоса препятствий. Читать далее...
Видеоэкскурсия по дворцу в Геленджике, к которому, по мнению Алексея Навального, якобы имеет отношение Владимир Путин, появилась на YouTube. Читать далее...
Судоходная компания Tallink предложила решить проблему закрытой границы с Финляндией обязательным тестом на коронавирус, который бы пассажиры сдавали перед поездкой. Читать далее...
Если сломанную машину обычно везут в гараж на прицепе, то на этот раз речь пойдет об автомобиле, который приехал в сервис на своих четырех колесах, а вот уехал оттуда уже на буксире. Пожилой житель Вильяндиского уезда рассказал свою пикантную историю в эфире программы Kuuuurija. Читать далее...
Член реформистской фракции Рийгикогу Ханно Певкур заразился коронавирусом и соблюдает самоизоляцию. Читать далее...
"Полгода назад я писал об экономической пользе, которую может принести (частичное) восстановление Старой Нарвы. Моя статья вызвала неоднозначную реакцию, причем в большей степени среди самих нарвитян", - пишет в своем мнении Петер Зашев.
По словам бывшего министра финансов, председателя EKRE Мартина Хельме, в скандале с вакцинацией вне очереди неправильно себя повела как канцлер Министерства социальных дел Марика Приске, так и министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...
В Пскове суд приговорил жителя города Печоры к семи годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает пресс-служба судов области. Читать далее...
Согласно опросу, проведенному в январе Kantar Emor по заказу Fermi Energia, доля сторонников и противников строительства в Эстонии малого модульного реактора упала по сравнению с сентябрем, больше стало тех, кто не имеет четкого мнения по этому вопросу. Читать далее...
История с вакцинацией генерального консула РФ в Нарве Юрия Грибкова наделала много шума. Российский дипломат, украдкой привитый вакциной Pfizer в эстонской больнице, — спекуляция и коррупция? Читать далее...
Лидерство в сфере инноваций удерживать все сложнее. Чем можно помочь сектору инфотехнологий? Как избежать дальнейшего спада во внешней торговле? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый министр внешней торговли и инфотехнологий Андрес Сутть. Читать далее...
Хотя в состав прошлых правительств входили министры без высшего образования, это не является оправданием для нового министра окружающей среды Тыниса Мёльдера, считает председатель Центристской партии Юри Ратас. Читать далее...
По данным YLE, первоисточником скандального документального фильма российского оппозиционера Алексея Навального о предполагаемом дворце президента Владимира Путина является проживающий в Эстонии Сергей Колесников. Читать далее...
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