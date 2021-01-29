Терминал самообслуживания по автодиагностике открылся теперь и в Таллинне

С каждым годом автомобили становятся более экологичными, но и технически сложными. «Раньше автомобиль ремонтировали самостоятельно или, хотя бы, находился друг, который помогал найти неисправность, но автомобили 21-го века полны сложных систем, которые могут перестать работать из-за технических неисправностей и спровоцировать эффект домино в техническом состоянии автомобиля», - сказал член правления ScanHub Baltic Йоэль Сюльдре.

По статистике использования, много проблем возникает у дизельных автомобилей. Особенно часто возникают проблемы с сажевым фильтром, который у многих автомобилей не работает должным образом или забит.

"Это может быть вызвано, особенно зимой, короткими поездками. Двигатель автомобиля не достигает рабочей температуры, и цикл сгорания сажевого фильтра остается не завершен», - объяснил Кевин Йыэвер, член правления ScanHub Baltic OÜ.

Все выхлопные системы автомобиля имеют электронное управление, которое можно проверить и протестировать в пункте диагностики с помощью системы бортовой диагностики (OBD). Система OBD проверяет и тестирует десятки датчиков, элементов управления и модулей автомобиля. Все ошибки при обнаружении сохраняются, затем для каждого протестированного автомобиля создается отчет об ошибке, который можно распечатать или отправить по электронной почте. Стоимость тестирования выхлопной системы начинается от восьми евро.

Диагностика автомобиля, или системное тестирование - это гораздо более обширный процесс, включающий тестирование различных систем автомобиля, таких как двигатель, подушки безопасности, тормоза, кондиционер и аксессуары. Заказчик получает отчет об испытаниях, который включает коды диагностированных неисправностей с пояснениями и технические данные автомобиля. Цены на диагностику автомобиля начинаются от двенадцати евро, и для проверки системы следует иметь в запасе 20 минут.

В будущем молодые люди планируют открыть аналогичный пункт диагностики автомобилей в Ласнамяэ. По первоначальным планам, это может произойти в марте.