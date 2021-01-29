Хельме раздосадован случаями вакцинации вне очереди: рыба гниет с головы

Напомним, что канцлер Министерства социальных дел и член совета PERH Марика Приске получила дозу вакцины вне очереди в начале января.

«В конце прошлого года наше правительство одобрило план вакцинации от коронавируса, подготовленный Министерством социальных дел. Согласно этому плану, в первую очередь должны быть провакцинированы сотрудники здравоохранения (в том числе работники домов призрения), группы риска с проблемами со здоровьем (диабетики, онкобольные, люди, имеющие хронические заболевания легких и т.д.), за ними последуют передовые работники, такие как полицейские и спасатели, а после — поставщики жизненно важных услуг. В тот момент мы сочли, что члены правительства и парламента могли бы быть среди последней группы, то есть вместе с людьми, которые обеспечивают нас энергетикой или связью», - написал Хельме в социальных сетях.

По словам Хельме, Кийк, может быть, и прав, когда говорит, что человек, получивший вакцину вне очереди, не совершил уголовного преступления. «С другой стороны, если канцлер Министерства социальных дел позволяет учреждению, входящему в сферу ее управления, ставить себя в преимущественное положение, то здесь уместен вопрос, что она взамен пообещала этому учреждению? Другими словами, здесь речь все-таки может идти о торговле влиянием или о получении взятки», - считает лидер EKRE.

«Так или иначе, утвержденный правительством план — это не просто бумажка, которая никого ни к чему не обязывает. И претворением этого плана в жизнь занимается именно Министерство социальных дел. Министр и канцлер», - продолжил Хельме.

По оценке Хельме, оба показали себя с худшей стороны. «И это не единичный случай. У нас есть пример коррупционного поведения в Раквереской больнице. У нас есть пример коррупционного поведения в ида-вируской больнице, отдавшей предпочтение вакцинации российскому консулу. У нас есть пример коррупционного случая PERH/канцлера. Это все зона ответственности Министерства социальных дел. Рыба гниет с головы. Если канцлер обеспечивает себя вакциной вне очереди, какой сигнал он подает подведомственным учреждениям».

Хельме интересует, как много знает министр Кийк. Если ему совсем ничего неизвестно, то это говорит о его нежелании заглянуть дальше своей сферы управления, а если известно, то он является частью этой схемы вакцинации вне очереди, считает политик. «Если Танель Кийк не снимет теперь Приске с должности, то возьмет на себя политическую ответственность за ее поведение», - уверен Хельме.

«Несоблюдение плана вакцинации не является преступлением, но в любом случае это неэтично. Это самый яркий пример злоупотребления властью и того факта, что есть ничтожные люди, которые могут умереть, и важные чиновники, которые гарантируют себе особое отношение. Это стиль нового правительства?» - недоумевает Хельме.